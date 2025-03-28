Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak

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Prof. Dr. Cemal Zehir, Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin öngörülerini paylaştı. Faiz indirimlerinin piyasaya yansımasının zaman alacağını belirtti. Ayrıca dolar, altın ve Borsa İstanbul'daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zehir, yıl sonunda altın ons fiyatının 3 bin 200 ile 3 bin 400 dolar arasında olacağını ifade etti. Ayrıca Türk lirasının değerinin korunması gerektiğini vurguladı.

28.03.2025 13:32
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Prof. Dr. Cemal Zehir, Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin öngörülerini paylaşırken, faiz indirimlerinin piyasaya yansımalarının zaman alacağını vurguladı. Ayrıca dolar, altın ve Borsa İstanbul'daki gelişmeler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK"

Prof. Dr. Cemal Zehir, Merkez Bankası'nın politika faizinde indirimi ertelemeyeceğini belirterek, "Merkez Bankası yaşanan siyasi gelişmelerin piyasaya negatif yansımasını engellemek için birtakım tedbirler aldı" dedi. Haziran ayından itibaren konut ve taşıt alımını hızlandıracak bir faiz indirimi beklediğini de ekledi.

"DOLAR VE ALTIN PİYASALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER YAŞANACAK"

Zehir, dolar ve altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Altının ons fiyatı yıl sonunda 3 bin 200 ile 3 bin 400 dolar arasında duracak" ifadelerini kullandı. ABD'nin ithal otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi açıklayacağını belirten Zehir, bu durumun küresel ekonomiyi etkileyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak

"YIL SONU DOLAR TAHMİNİM 40 İLE 42 LİRA ARASINDA"

Doların küresel piyasalardaki rolüne değinen Zehir, "Doların değeri düştüğünde yatırımcılar altına yönelir" dedi. Türkiye'de dolar kurunun yıl sonunda 40 ile 42 lira arasında olmasını beklediğini belirten Zehir, "2008 yılında bir dolar 1 lira 15 cent seviyesindeydi; bugün bir dolar 38 lira seviyesinde" diyerek kurdaki değişime dikkat çekti.

Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak

"TÜRK LİRASININ DEĞERİ KORUNMALI"

Ekonominin genel durumu hakkında konuşan Zehir, "Türk lirasının değeri düşük tutularak Türkiye'de bir avuç ihracatçıyı memnun etme adına 84 milyon insan mağdur oluyor" dedi. TL'nin değerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Olması gereken şey; bizim paramızın değerinin korunması, TL'nin değeri Türk'ün itibarıdır" şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak

Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak - Son Dakika

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