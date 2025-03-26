Prof. Dr. Pehlivanoğlu, Türkiye Ekonomisi ve Yatırım Araçları Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Pehlivanoğlu, faiz politikalarından borsa hareketlerine, altın ve gümüş piyasalarından yatırımcı güvenine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz hamlelerini yorumlayan Pehlivanoğlu, yatırımcılara dikkat etmeleri gereken kritik noktalar hakkında da uyarılarda bulundu.

"MERKEZ BANKASI, FAİZ ORANLARIYLA PİYASALARA MÜDAHALE ETTİ"

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com'da ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki faiz politikalarına değinen Pehlivanoğlu, "Merkez Bankası, bankalar arası faiz oranlarını yükselterek piyasalara müdahale etti. Ancak bu, resmi faiz artışının hemen gerçekleşeceği anlamına gelmez" dedi.

"ALTIN, UZUN VADEDE GÜVENLİ BİR YATIRIM ARACI"

Altın piyasasına dair değerlendirmelerde bulunan Pehlivanoğlu, "Altın uzun vadede yatırım aracı olmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler çözülmeden altında düşük fiyat görmek mümkün değil. Merkez bankalarının altın alımı fiyatlar üzerinde etkili oluyor" diye konuştu. Kısa vadede altının 3 bin 500 dolar seviyesinde destek bulabileceğini belirten Pehlivanoğlu, 3 bin 800 doların ise direnç seviyesi olabileceğini söyledi.

"GÜMÜŞ, ALTININ SESSİZ KARDEŞİ"

Gümüş piyasasıyla ilgili konuşan Pehlivanoğlu, "Gümüş sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda sanayide de yoğun olarak kullanılıyor. Altına göre daha hareketli ve görece düşük fiyatlı bir yatırım aracıdır" ifadelerini kullandı. Gümüşü "altının sessiz kardeşi" olarak nitelendiren Pehlivanoğlu, yatırımcıların gümüşü de göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

"BORSA İSTANBUL'DA BELİRSİZLİK HAKİM"

Borsa İstanbul'daki dalgalanmalara da değinen Pehlivanoğlu, "BIST 100 endeksinin 9 bin puanın altına gerilemesi yatırımcıları tedirgin etti. Türk lirasında sadece değer kaybı değil, güven eksikliği de Borsa İstanbul'un yatay seyretmesine neden oluyor" dedi.

"FAİZ DÜŞÜŞÜ YILIN İKİNCİ YARISINDA HİSSEDİLECEK"

Türkiye'de faiz politikalarının seyrine ilişkin de değerlendirme yapan Pehlivanoğlu, "Yılın ikinci yarısından itibaren daha net hissedebileceğimiz bir faiz düşüşü olacaktır" diyerek önümüzdeki dönemde piyasalarda daha belirgin değişimler olabileceğini ifade etti.