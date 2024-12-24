Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'deki vergi uygulamalarının değerlendirildiği programda Prof. Dr. Öz, "Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de az vergi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

24.12.2024 15:35
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'deki vergi uygulamalarının değerlendirildiği programda Prof. Dr. Öz, "Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de az vergi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamunun gelirleri arasında KDV ve ÖTV'nin önemli yer tuttuğunun altını çizen Prof. Dr. Nuri Semih Öz şöyle konuştu: Türkiye'de makro ekonomisine baktığımızda şunu görüyoruz: Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiğini görüyoruz. Dolaysıyla devlet bir taraftan kamu harcamalarını finanse etmeye çalışıyor bir taraftan da enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Dolaysıyla Türkiye'deki vergi sistemi bu iki amaca dayanıyor. 2025 yılı bütçe kanununda kamu harcamaları yaklaşık 14 trilyon olarak öngörülmüş, buna karşılık kamu gelirleri ise 12 trilyon lira civarında. KDV ve ÖTV yine bütçe gelirleri arasında öncelikli yer tutacak."

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz

2025 YILINDA HANGİ VERGİLERİ VERECEĞİZ?

"Yeniden değerleme oranına göre birçok veri artacak. Bunlara örnek olarak MTV, emlak vergileri artacak ama yeniden değerleme oranında artacak, damga vergisi, harçlar, pasaport harçları buna bağlı tüm vergilerde bir artış bekleniyor. İlave olarak vergi cezalarında da bir artış bekleniyor."

"Bir birey alışveriş yaptığında fiş almazsa bunun cezası 5 bin liraydı. Bu da % 43,93 oranında artacak. Vergi cezaları da artacak ama diğer taraftan yeni vergiler de geliyor. Bunlardan bir tanesi kurumsal mükellefler için asgari kurumlar vergisi düzenlemesi. Geçtiğimiz günlerde de bazı vergilerde artışlar oldu. Örneğin mevduat faiz gelirleri üzerinde bir artış oldu. Bu vergiler %5'ten kademeli olarak %10'a çıkartıldı. Yine iştirak hisselerinde kurumsal vergi mükellefleri için bir vergi istisnası oranında indirim oldu. %75'ten %50'ye indirildi. Dolaysıyla bir taraftan yeni gelen vergiler var bir taraftan da yeniden değerleme oranına göre bir artış var. Dolaysıyla vergilerde iki türlü bir artış var."

Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz

"AZ VERGİ VERİYORUZ"

"Diğer ülkelerle karşılaştırırsak eğer Türkiye'de gayri safi hasıladan toplanan vergiler ya da vergilerin gayri safi hasılaya oranı diğer ülkelere göre daha düşük, yüzde 20'lerde. Bazı ülkelerde bu oran örneğin %44 civarında. Kuzey Avrupa ülkeleri geleneksel olarak yüksek vergi ödüyorlar. Buna karşılık bazı ülkeler; Meksika, Kostarika gibi ülkeler bizden daha geride. Böyle bir karşılaştırma yaparsanız Türkiye'de mükellefler ya da Türkiye'de yaşayanlar daha az vergi ödüyorlar ama diğer taraftan bu konuyu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Vergiyi kimler ödüyor? Vergiyi ödeyen kişi sayısı az ise ya da gelir dağılımı bozuk ise vergi yükü belirli kişilerin üstündeyse bu durumda bu kişilere daha fazla vergi yükü düşüyor."

Ankara Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Semih Öz: Az vergi veriyoruz - Son Dakika

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