Prof. Dr. Şenol Babuşçu: Yıl sonu dolar 38, euro 43 olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Şenol Babuşçu: Yıl sonu dolar 38, euro 43 olacak

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Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Haberler.com YouTube stüdyosunda önümüzdeki dönemde dövizin artacağına dair soruları yanıtladı. Babuşçu, döviz kurlarında yılbaşından beri yüzde 10'luk bir artış olduğunu belirtti ve Merkez Bankası'nın dövizi baskı altında tutmak için rezervleri güçlendirdiğini ve enflasyonu düşürmek amacıyla kurları baskıladığını ifade etti. Babuşçu'nun tahminlerine göre ise, yıl sonunda dolar 38, euro ise 43 olacak.

28.08.2024 14:08  Güncelleme: 14:58
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Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şenol, yıl sonu dolar ve euro tahmininde bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DÖVİZ ARTACAK MI?

Önümüzdeki dönemde döviz artacak mı? sorusunu yanıtlayan Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, "Dövizde yaklaşık yılbaşından beri döviz kurlarında herhangi bir artış yok. Yüzde 10'luk bir artış var. Bu enflasyon ve faize göre çok ciddi bir şekilde baskı altında kaldığını gösteriyor, düşük bir artış. Merkez Bankası'nın dövizi baskı altında tutmasının birkaç nedeni var. İlk olarak rezervleri güçlendirmek istedi ve güçlendirdi. Rezervleri güçlendirdiği için ciddi döviz alımı yaptı. İkincisi, enflasyonu düşürmek için kurları baskı altında tutuyor. Çünkü döviz kurlarındaki artış ithal malların fiyatlarını artırıyor, bu da enflasyona ciddi boyutta etki ediyor" dedi.

"YIL SONU DOLAR 38, EURO 43 OLACAK"

Yıl sonu döviz kurları için tahminini paylaşan Şenol, "Ekim sonu, Kasım başına kadar kurlar bu şekilde devam edecek. Dolar şu an 34'e geldi. Ekim sonuna kadar dolar 35 olabilir. Aralıkta ise kontrollü serbest bırakılarak 38 civarında bir kur bekliyorum. Euro ise 42-43 arası olur. Ekim sonuna kadar kurlar baskı altında tutulmaya devam edecek, kasım gibi biraz rahat bırakılacak ama kontrollü bir rahatlama olacak. Bu da kurları 38 seviyesine doğru çekmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu: Yıl sonu dolar 38, euro 43 olacak

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Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Şenol Babuşçu: Yıl sonu dolar 38, euro 43 olacak - Son Dakika

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