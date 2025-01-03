Prof. Dr. Serap Durusoy: \'\'Türkiye, Avrupa\'da en düşük emekli maaşına sahip\'\'

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Türkiye'de enflasyon ve emeklilik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Serap Durusoy, sorunların çözümü için köklü adımların atılması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, ekonomik yönetimin mali disiplin politikalarını değerlendirdi.

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN EKSİKLERİ

Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin küresel emeklilik endeksinde son sıralarda yer aldığını ifade etti. "Avrupa ülkeleri arasında en düşük emekli maaşı Türkiye'de. Emeklilerin hiçbir alanda ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu, sosyal güvenlik sistemimizin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

ENFLASYON TÜRKİYE'NİN KRONİK SORUNU

Enflasyonun uzun yıllardır Türkiye'nin kronik sorunlarından biri olduğunu belirten Durusoy, "Enflasyon düştüğünde bile hayat pahalılığı hemen sona ermez. Yüksek enflasyon, vatandaşın satın alma gücünü ciddi şekilde etkiliyor. 2025 yılında iç ve dış dinamikler, enflasyonun seyrinde belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

MALİ DİSİPLİN VE ÜRETİM VURGUSU

Ekonomi yönetiminin mali disiplin politikasına dikkat çeken Durusoy, "Ücretlerin baskılanması, enflasyonu düşürmek için kısa vadeli bir yöntem olarak görülüyor. Ancak uzun vadede üretimin teşvik edilmesi şart" dedi. Kamuda gizli işsizlik gibi sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Durusoy, memur ve emekli kesimin ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

2025 YILI İÇİN BEKLENTİLER

Yılın ilk aylarında enflasyonda ılımlı bir seyir beklediğini belirten Durusoy, köklü reformlar yapılmadan ekonomik sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.