Prof. Dr. Serap Durusoy: ''Türkiye, Avrupa'da en düşük emekli maaşına sahip'' - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Serap Durusoy: ''Türkiye, Avrupa'da en düşük emekli maaşına sahip''

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Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ele aldı. Enflasyonun kronikleştiğini ve Avrupa'da en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, üretimin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

03.01.2025 17:49
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Türkiye'de enflasyon ve emeklilik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Serap Durusoy, sorunların çözümü için köklü adımların atılması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, ekonomik yönetimin mali disiplin politikalarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Serap Durusoy: 'Türkiye, Avrupa'da en düşük emekli maaşına sahip'

TÜRKİYE'DEKİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN EKSİKLERİ

Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin küresel emeklilik endeksinde son sıralarda yer aldığını ifade etti. "Avrupa ülkeleri arasında en düşük emekli maaşı Türkiye'de. Emeklilerin hiçbir alanda ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu, sosyal güvenlik sistemimizin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

ENFLASYON TÜRKİYE'NİN KRONİK SORUNU

Enflasyonun uzun yıllardır Türkiye'nin kronik sorunlarından biri olduğunu belirten Durusoy, "Enflasyon düştüğünde bile hayat pahalılığı hemen sona ermez. Yüksek enflasyon, vatandaşın satın alma gücünü ciddi şekilde etkiliyor. 2025 yılında iç ve dış dinamikler, enflasyonun seyrinde belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

MALİ DİSİPLİN VE ÜRETİM VURGUSU

Ekonomi yönetiminin mali disiplin politikasına dikkat çeken Durusoy, "Ücretlerin baskılanması, enflasyonu düşürmek için kısa vadeli bir yöntem olarak görülüyor. Ancak uzun vadede üretimin teşvik edilmesi şart" dedi. Kamuda gizli işsizlik gibi sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Durusoy, memur ve emekli kesimin ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

2025 YILI İÇİN BEKLENTİLER

Yılın ilk aylarında enflasyonda ılımlı bir seyir beklediğini belirten Durusoy, köklü reformlar yapılmadan ekonomik sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Serap Durusoy: \'\'Türkiye, Avrupa\'da en düşük emekli maaşına sahip\'\'

Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Serap Durusoy: ''Türkiye, Avrupa'da en düşük emekli maaşına sahip'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu haber a ka pe li leri kızdırır. 19 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    Turkiye zaten avrupa ulkesi degil kardes kiyaslayanlar afrikayla kiyasliyo.. 14 1 Yanıtla
  • selman null:
    bide 45 yaşında hangi ülkede emekli var onu desin 5 7 Yanıtla
  • Murat Hantal:
    Ayrıca Türkiye dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkesi. Yazık ki ne yazık 8 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    ama olsun bayrak inmedi ezan dinmedi hep bu yüzden maayislar düşük yoksa ooo CHP ye kalsa dünya üzerinde ki 2 bin yıllık din elden gidecekti, ohhhh bir rahatlama geldi 1 6 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    susun oturun Sivan ekmek yiyin sukredin 5 0 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    o zaman emekliler şampiyonasında kupayı kaldıracagız 2 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesi de emekli olacak ama bırakmıyorlar 0 0 Yanıtla
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