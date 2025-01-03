Türkiye'de enflasyon ve emeklilik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Prof. Dr. Serap Durusoy, sorunların çözümü için köklü adımların atılması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük emekli maaşlarının Türkiye'de olduğunu belirten Durusoy, ekonomik yönetimin mali disiplin politikalarını değerlendirdi.
Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'nin küresel emeklilik endeksinde son sıralarda yer aldığını ifade etti. "Avrupa ülkeleri arasında en düşük emekli maaşı Türkiye'de. Emeklilerin hiçbir alanda ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu, sosyal güvenlik sistemimizin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.
Enflasyonun uzun yıllardır Türkiye'nin kronik sorunlarından biri olduğunu belirten Durusoy, "Enflasyon düştüğünde bile hayat pahalılığı hemen sona ermez. Yüksek enflasyon, vatandaşın satın alma gücünü ciddi şekilde etkiliyor. 2025 yılında iç ve dış dinamikler, enflasyonun seyrinde belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.
Ekonomi yönetiminin mali disiplin politikasına dikkat çeken Durusoy, "Ücretlerin baskılanması, enflasyonu düşürmek için kısa vadeli bir yöntem olarak görülüyor. Ancak uzun vadede üretimin teşvik edilmesi şart" dedi. Kamuda gizli işsizlik gibi sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Durusoy, memur ve emekli kesimin ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.
Yılın ilk aylarında enflasyonda ılımlı bir seyir beklediğini belirten Durusoy, köklü reformlar yapılmadan ekonomik sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Prof. Dr. Serap Durusoy: ''Türkiye, Avrupa'da en düşük emekli maaşına sahip'' - Son Dakika
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