Projenin ilk buzağıları dünyaya geldi, kaymakam doğuma şahit oldu - Son Dakika
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Projenin ilk buzağıları dünyaya geldi, kaymakam doğuma şahit oldu

27.03.2022 16:13
Projenin ilk buzağıları dünyaya geldi, kaymakam doğuma şahit oldu

Sivas'ta Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi'nin (ETKİYAP) ilk buzağıları dünyaya geldi, Zara kaymakamı Meriç Dinçer doğuma şahit oldu.

Sivas'ta Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi'nin (ETKİYAP) ilk buzağıları dünyaya geldi, Zara kaymakamı Meriç Dinçer doğuma şahit oldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kaymakam, Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) sonucunda dünyaya gelen ilk buzağıları yerinde incelediği esnada buzağı doğumuna tanıklık etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) dahilinde Simental ve Montofon ırklarını tohumlama uygulamasında ilk buzağıların doğmaya başladığı ilçede Kaymakam Meriç Dinçer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile birlikte buzağı sahiplerini ziyaret etti. 6 farklı hayvancılık işletmesini ziyaret eden Dinçer, son olarak gittiği Hasan Hüseyin Yılmaz'a ait işletmede buzağı doğumuna tanıklık etti.

Konu hakkında açıklama yapan Dinçer, "Bakanlığımıza ait ETKİYAP uygulaması ile üreticilerimiz ekonomik tohumlama imkanından yararlanarak besi sayısını artırmaktalar. Hayvancılığın geliştirilmesi amaçlı projemizin ilk altı ayının sonunda Zaralı üreticilerimiz ilk buzağıları almaya başladılar. Proje ile ilçemizde bin 200 adet Simental ve Montofon ırkı tohumlama uygulaması gerçekleştirildi. Projemizin sonunda kayıt altına alınması işlemlerinin tamamlanması ile buzağı sayısı net olarak ortaya çıkacaktır" dedi.

Uygulamanın Veteriner Hekim Kadir Evci tarafından yapıldığını ifade eden Dinçer, "Projenin amacına ulaşması hepimiz için sevindiricidir. Ben de hayatımda ilk defa bir buzağı doğumuna şahit oluyorum. İşletme sahiplerimize bereketli olsun diyorum. Projemiz bu yıl da devam edecektir. Bu sayede ilçemiz hayvancılık sektörü güçlü bir ivme kazanmış olacaktır" diye konuştu.

Projeden yararlanan hayvan işletmesi sahibi Hasan Hüseyin Yılmaz ise, "Proje sayesinde hayvan sayımız artıyor. Bugün bir buzağımızın doğumuna da hep birlikte şahit oluyoruz. İneğimiz zor bir doğum yapsa da hem anne, hem de buzağımızın sağlık durumu iyi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - SİVAS

Projenin ilk buzağıları dünyaya geldi, kaymakam doğuma şahit oldu
Projenin ilk buzağıları dünyaya geldi, kaymakam doğuma şahit oldu
Projenin ilk buzağıları dünyaya geldi, kaymakam doğuma şahit oldu

YORUMLAR
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Hisarcık, Tarım, Meriç, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Projenin ilk buzağıları dünyaya geldi, kaymakam doğuma şahit oldu - Son Dakika


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