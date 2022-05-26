PTT AŞ ile İran Posta İdaresince "tarihi posta dokümanları" konulu ortak pul sergisi düzenlendi

PTT AŞ ile İran Posta İdaresi iş birliğinde "tarihi posta dokümanları" konulu ortak pul sergisi düzenlendi.

İran Posta İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmoud Liaei, PTT Pul Müzesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, iki ülkenin köklü kültürel bağlara sahip olduğunu belirtti.

Bugün "kültür elçisi" olarak gördükleri pulların her bir ülkenin medeniyeti ve kültürünün de dili olduğuna işaret eden Liaei, "Milletler arasındaki bu ortak kültürel dil dünyadaki son teknolojinin eklenmesiyle yeni dünya düzeninde yerini almıştır. Eski iletişim yöntemlerinin teknolojinin rengi ve kokusuyla bir araya geldiği bu yeni dünya hem şimdiki hem de gelecek nesillerin ilgisini çekecektir." ifadelerini kullandı.

Ortak serginin, iki millet arasındaki bağları da geliştireceğini vurgulayan Liaei, "İran ve Türkiye arasındaki milli, kültürel ve dini çalışmalardan ikisi olan Tebriz Kabood Camisi ve Bursa Yeşil Cami temalı ortak pulun tedavüle sunulması, iki dost ve kardeş ülke arasındaki kültürel iş birliğinin emaresi olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de? Türkiye ve İran arasında ulaşım, turizm ve ticaret gibi pek çok alanda süregelen ilişkilerin yanında sosyal ve sanatsal iş birliklerinin de desteklenmesinin köklü ilişkileri pekiştireceğine inancının tam olduğunu bildirdi.

Şirket hakkında da bilgi veren Gülten, kişiler, olaylar ve düşüncelerin pullar aracılığıyla küresel yolculuğa çıktığını ifade etti.

Taşıdığı maddi değerin çok ötesinde manevi ağırlığı olan bu değerin, kimi zaman da maharetli ellerin yardımıyla sanat eseri formu kazandığını vurgulayan Gülten, "Kültür öğelerimizin estetik bir anlayışla geleceğe taşınmasında önemli işlev gören bu kültürün merkezinde yer almanın ve onu geleceğe miras bırakacak olmanın gururunu da ayrıca yaşıyoruz. PTT Pul Müzemizde 31 Mayıs'a kadar sürecek olan Türkiye-İran Ortak Pul Sergisi'nde tüm ziyaretçilerimizin keyifle vakit geçireceklerini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.