Pusula Finans Holding'de yönetim değişti, Tera devri için izin süreci sürüyor

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından Pusula Finans Holding AŞ paylarının devir süreci ve yönetim yapısı değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu değişiklikleri ve Pusula Grubu pay devir sürecindeki gelişmeler hakkındaki açıklamasında, şirketin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifalarının kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak ve seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Emre Tezmen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine, Erkan Kilimci'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu yönetim değişikliğinin, Pusula Grubu'nun yeni dönem yapılanması ile Tera Grubu ile yürütülmekte olan stratejik sürecin önemli bir aşamasını oluşturduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce kamuoyuna yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere, Pusula Finans Holding AŞ ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik yürütülen görüşmeler sonucunda, işlemin temel ticari ve finansal şartlarına ilişkin mutabakat süreci tamamlanmış olup, işlemin sonuçlandırılmasına yönelik ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdindeki gerekli izin ve onay süreçleri devam etmektedir. Gelinen aşama itibarıyla, devir işlemine ilişkin taraflar arasındaki mutabakatın tamamlanmasının yanı sıra yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin önemli adımlar da atılmış bulunmaktadır.

Planlanan devir işlemi, Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında sahip olduğu kurumsal kapasite, finansal altyapı, insan kaynağı ve faaliyet gücü ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, güçlü finansal yapısı ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflemektedir. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin sahip olduğu kurumsal ve finansal gücün birleşmesinin, daha güçlü ve kapsamlı bir finansal yapının oluşturulmasına ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer yaratılmasına önemli katkı sağlaması beklenmektedir."

Açıklamada, devir işleminin tamamlanmasının, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu, mevcut sürecin planlanan takvim ve taraflar arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde ilerlediği ve sürece ilişkin kamuya açıklanması gereken gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı kaydedildi.

Tera Yatırım'dan Pusula Finans Holding AŞ'nin yönetim yapısındaki değişikliklere ilişkin açıklama

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin KAP'ta yer alan açıklamasında ise şirket tarafından daha önce yapılan özel durum açıklamalarında, Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi, faaliyet alanlarının genişletilmesi ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda, Pusula Finans Holding AŞ ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik yürütülen görüşmeler sonucunda işlemin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığının kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu mutabakat doğrultusunda, planlanan devir işleminin tamamlanmasına yönelik sürecin devam etmekte olduğu, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde gerekli izin ve onay süreçlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Bu süreçle eş zamanlı olarak, Pusula Finans Holding AŞ'nin yönetim yapısında yeni döneme ilişkin değişiklikler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Pusula Finans Holding AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan'ın istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak ve seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Emre Tezmen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiği, Erkan Kilimci'nin ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı şirketimizin bilgisine ulaşmıştır. Gerçekleştirilen yönetim değişiklikleri, Pusula Grubu'nun yeni dönem kurumsal yapılanması ve Tera Grubu ile yürütülen stratejik sürecin ilerleyişi bakımından önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir."

Açıklamada, planlanan devir işleminin Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında sahip olduğu kurumsal kapasite, finansal altyapı, insan kaynağı ve faaliyet gücü ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, finansal gücü ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflediği aktarıldı.

Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin sahip olduğu kurumsal ve finansal gücün birleşmesinin, daha güçlü, çeşitlendirilmiş ve entegre bir finansal yapının oluşturulmasına ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer yaratılmasına önemli katkı sağlaması beklendiği belirtilen açıklamada, "Gelinen aşama itibarıyla, taraflar arasındaki temel ticari ve finansal şartlara ilişkin mutabakat tamamlanmış, yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin önemli adımlar atılmış olup, devir işleminin tamamlanmasına yönelik resmi izin ve onay süreçleri devam etmektedir."

Açıklamada, devir işleminin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğu, sürecin taraflar arasında sağlanan mutabakat ve planlanan takvim çerçevesinde ilerlediği, sürece ilişkin kamuya açıklanması gereken gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı ifade edildi.