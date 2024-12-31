Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilginç bir karara imza atarak Anadolu Efes'in Rusya'daki alkollü içecek üretim şirketi AB InBev Efes BV'ye kayyum atadı.
Şirket geçici olarak "GK Vmeste" adlı bir yapının yönetimine devredilirken kararla birlikte Anadolu Efes'in borsadaki hisseleri yüzde 10 oranında düştü.
Anadolu Efes, Rusya'daki varlıklarının geçici süreyle devredilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirmede, "Bugün, Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır" denildi.
Açıklamada, bu durumun ortakları ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ve gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrası AFES hisseleri yüzde 9,98 düşüşle 212,80 liradan kapandı.
AB InBev Efes, Rusya'da 11 alkollü içecek fabrikası ve 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteren, ülkenin en büyük 3 alkollü içecek üreticisinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 2018 yılında Türk Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev'in ortak girişimi olarak faaliyete geçti. Kayyum kararıyla, uzun süredir yabancı girişimcilerin kontrol ettiği Rus alkollü içecek sektörünün, bu son büyük aktörünü de yerel denetime alınmış oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var - Son Dakika
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