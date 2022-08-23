QNB Finansbank'tan 8 bin TL'ye varan emekli promosyonu - Son Dakika
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QNB Finansbank'tan 8 bin TL'ye varan emekli promosyonu

23.08.2022 14:38
QNB Finansbank'tan 8 bin TL'ye varan emekli promosyonu

QNB Finansbank, 18 Ağustos tarihinden itibaren emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL sunuyor.

QNB Finansbank, 18 Ağustos tarihinden itibaren emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL sunuyor.

QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Üstelik müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler.

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.

Ayrıca, QNB Mobil ve Bireysel İnternet Bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Bunlara ek olarak, Emekli maaşını bankadan alan CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 360 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu; QNB Finansbank olarak, emekli bankacılığı alanındaki hizmetleri, müşterilere klasik bankacılık hizmetlerinden çok daha fazlasını sunma hedefiyle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kurtoğlu, "Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üretmenin yanı sıra bankacılık işlemlerinde de hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarla yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

Finansbank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank'tan 8 bin TL'ye varan emekli promosyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: QNB Finansbank'tan 8 bin TL'ye varan emekli promosyonu - Son Dakika
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