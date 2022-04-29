QNB Finansbank'tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 383 milyon liralık net kar - Son Dakika
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QNB Finansbank'tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 383 milyon liralık net kar

29.04.2022 11:34
QNB Finansbank'tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 383 milyon liralık net kar

QNB Finansbank'ın yılın ilk 3 aylık döneminde net dönem karı 2 milyar 383 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank'ın yılın ilk 3 aylık döneminde net dönem karı 2 milyar 383 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank açıklamasına göre, banka, 2022 yılının ilk üç aylık dönemini, reel sektörü destekleyen, dijital çözümlerle sektöre ilkleri sunan çalışmalarıyla ve istikrarlı büyümeyle kapattı.

31 Mart itibarıyla, QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 425 milyar 669 milyon TL'ye ulaştı.

Yine aynı dönemde, bankanın net kredileri yüzde 20 artarak 240 milyar 762 milyon TL'ye ulaşırken, müşteri mevduatı yüzde 16 artarak 248 milyar 263 milyon TL'ye yükseldi.

2022 yılının ilk üç aylık döneminde, bankanın net dönem karı ise 2 milyar 383 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, banka olarak 2022 yılında da reel sektörü en iyi şekilde desteklemek ve sürdürülebilir bir dünya hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

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Türk Lirası, Finansbank, 31 Mart, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank'tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 383 milyon liralık net kar - Son Dakika


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SON DAKİKA: QNB Finansbank'tan yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 383 milyon liralık net kar - Son Dakika
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