QUA Granite, metaverse dünyasına yatırım yaptı - Son Dakika

QUA Granite, metaverse dünyasına büyük bir yatırım yaparak, dijital evrende büyük bir ada satın aldı.

QUA Granite'ten yapılan açıklamaya göre, yaşam alanlarına estetik katan şirket, metaverse dünyasına da güzellik katmayı hedefliyor.

Bu çerçevede satılan 25 adadan birini alan QUA Granite, PSG yıldızı Marco Verratti, FC Bayern Münih kanat oyuncusu Kingsley Coman, İsviçreli Tenis Yıldızı Stan Wawrinka ve FC Basel Hissedarı Dan Holzmann gibi artık komşuları diyebilecekleri küresel süper starlar listesine katıldı.

Metaverse dünyasından ada alan QUA, müşteri kitlesine yeni etkileşimler, yeni deneyimler ve benzersiz faydalar yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca QUA, sektöründe metaverse dünyasına yatırım yapan ilk şirket olurken, bu sayede hem global pazardaki hem teknoloji konusundaki iddiasını ve geniş vizyonunu da kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ercan Şirketler Grubu bünyesindeki Allbatross Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serkan Önem, şunları kaydetti:

"Hızla büyüyen ve geleceğe dönük vizyonuyla dijital dünyada daha da hızlı büyüyecek olan QUA Granite için metaverse dünyasına geçiş yapmak tam da şirket DNA'mıza uygun bir adımdı. Yatırımcılarımız ve müşterilerimiz için katma değerli faydalar, yeni ve daha doğal etkileşim yöntemleri ile yepyeni deneyim alanları sunacağız. Bu çalışmalarımızın bir ileri adımı olarak sektörümüzde Türkiye'de ilk defa yapılan metaverse ada satışı konusunda verdikleri destek ve sağladıkları stratejik danışmanlık için tüm Capital Block ekibine de teşekkür ederim."

QUA Granite için Web3 stratejisini oluşturmasına yardımcı olan Capital Block Üst Yöneticisi (CEO) Tim Mangnall da şu ifadeleri kullandı:

"QUA Granite'ın Sandbox'taki bu özel adayı Exclusible aracılığıyla satın almasıyla, dünyanın önde gelen seramik markası olma yolunda ilerlemeye devam etmek için metaverse dünyasına yatırım yapma ihtiyacına olan bağlılıklarını ve anlayışlarını gösteriyor. QUA Granite, Web3'ün Exclusible ile çalışarak markalarına yeni bir hedef kitlesi getireceğini gerçekten anlıyor ve artık kendilerini yalnızca küresel süper starlarla değil, Louis Moinet, Etoro ve Dita Von Teese gibi markalarla da aynı düzeye getiriyorlar."

Verilen bilgiye göre, adanın satın alınmasının yanı sıra, QUA Granite yakında tüm dünyadaki tedarikçilerine fayda sağlayacak ve etkinliklere, stoklara ve indirimlere ve çok daha fazlasına erişim sağlayan bir NFT koleksiyonu çıkaracak.