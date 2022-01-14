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Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çekti - Son Dakika

Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çekti

14.01.2022 12:19

Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çektiSAMSUN Samsun'da vatandaşlar market ve mağazaların etiketleri güncellemeden fiyat artırmasından şikayet etti.

Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çekti

SAMSUN Samsun'da vatandaşlar market ve mağazaların etiketleri güncellemeden fiyat artırmasından şikayet etti. Raftaki etiket fiyatıyla aldığı ürünün, kasaya geldiğinde fiyatının farklı olduğunu öğrendiklerini belirten vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını talep etti.

Rafta farklı kasada farklı fiyat uygulamasıyla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, itiraz ettiklerinde etiket fiyatının uygulandığını, fark etmeyip itiraz etmeseler; ürün için fazla para ödemek durumunda kalacaklarını söylediler.

"İtiraz etmesem cebimden gidecek"

Ayşe Yıldız, "Mesela 4 TL 15 kuruş yoğurt aldım. Kasaya geldim. 4 TL 75 kuruş dediler. 'Etiket değişikliği yanlış olmuş' diyor. Ben itiraz ettiğim için ucuz fiyatından veriyor. İtiraz etmesem her seferinde cebimden gidecek. Büyük firmalar bizi kullanıyorlar. Büyük marketlerin hepsinde bunu yaşadım. Özellikle takip ettim. Takip ettiğim için fark ettim" dedi.

"Belediyelerin takip etmesi lazım"

Aydın Çataltepe, "Ben de böyle bir durumla karşılaştım. Fiyatı 3 TL 50 kuruş diyor. Kasaya gidiyorsun 7 TL 50 kuruş diyor. 'Niye, ne oldu?' diyorum başka marka diyor. Marka aynı değil tamam ama fiyat aynı, alacağım malzeme de aynı. Bu durumda geri bırakıyorum. Kasada farklı, alırken farklı fiyat olduğu zaman itiraz ediyorum. Özellikle belediyelerin bu işleri takip etmesi lazım" diye konuştu.

"Eve gittiğimde fişe bakınca fark ediyorum"

Candan Dere, "Fişte zaten belli oluyor. Genelde aldığımız ürünler uygun fiyat oluyor. Kasaya gidiyoruz bir dünya para ödüyoruz. Ne olduğunu ondan anlıyoruz. Çocuğuma bez alıyorum ya da ıslak mendil alıyorum. Bakıyorum orada fiyatı uygun gözüküyor ya da o gün indirime girmiş bir ürün oluyor. Ondan sonra eve geldiğim zaman fişe baktığımda fark ediyorum ki fiyat farklı olmuş. Özellikle bu zam olayları geldikten sonra daha çok yaşadım. Hiç itiraz etmedim maalesef. Sonradan da o markete hiç gitmedim" şeklinde konuştu.

"Hemen değiştiriyorlar ama hemen yazmıyorlar"

Faruk Yener, "Marketlerde durmadan fiyatlar değiştiği için bu durumla çok karşılaştık. Etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlar uyuşmuyor. Cebimizdeki parayla aldığımız ürün, gidiyoruz kasaya 'yetersiz' diyorlar para olarak. Şu an elimdeki kitap ile etiket fiyatını karalamışlar göremiyoruz yani. İlla ki internetten mi almamız gerekiyor. Eski fiyatları hemen değiştiriyorlar, güncellenmiş fiyatları hemen yazmıyorlar oraya. İnternet üzerindeki fiyatlarla aynı değil. Daha çok oynuyorlar, fazla fazla fiyatlar yazıyorlar" sözlerine yer verdi

"Uyanık davranmasaydı kasadaki fiyatı ödemek zorunda kalacaktı"

Aydın Usta ise yaşadığı durumu şu şekilde anlattı:

"Bir arkadaş temizlik malzemesi almaya kalktı. Kasaya geldi. Kasadaki fiyatla raftaki fiyatın arasında çok büyük değişiklik vardı. Hemen hemen 10 TL bir fark vardı. Kasaya itiraz etti. 'Raftaki fiyatla kasadaki fiyat aynı değil' dedi. Kasadaki özür diledi, ürünü raftaki fiyattan verdi. İtiraz etmeseydi, eğer uyanık davranmasaydı kasadaki fiyatı ödemek zorunda kalacaktı. Kesinlikle ne alıyorsan araştırarak alacaksın. Başka bir problem de raftaki fiyatlara baktığınız zaman fahiş bir fiyat artışı var. Yok petrol diyorlar yok şu yok bu diyorlar ama insanın eline bir fırsat geçtiğinde elindeki fırsatı değerlendirmeye çalışıyor"

"A markette 169 TL, B markette 119 TL"

İsmail Ağce de, "Market ismi vermeyeyim. Dün bir yerde sucuğun kilosu 119 TL'ydi. Başka bir yere gittim 169 TL. Aradaki fark 40 TL. Aynı marka aynı sucuk. 169 TL B markette, 119 TL A markette. Zeytinyağı da aynı. Bir yerde 45 TL, bir yerde 25 TL" ifadelerini kullandı.

İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ve belediye zabıta ekipleri ise vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Samsun'da 2021 yılı içerisinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 626 işletme ve 6 bin 158 adet ürün denetlenerek bunlardan 47 işletmede 74 üründe aykırılık tespit edilmiş, işletmelere idari para cezası uygulanmıştı.

Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çekti
Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çekti
Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çekti

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Türk Lirası, Samsun, Market, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rafta farklı kasada farklı fiyat tepki çekti - Son Dakika Ekonomi


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