Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı - Son Dakika
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Ekonomi

Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı

Rahmi Koç\'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4\'ü battı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'tan yıllar sonra dikkat çeken itiraflar geldi. 20 yıl önce 5 farklı işe yatırım yaptıklarını ancak bunlardan yalnızca birinin başarılı olduğunu belirten Koç "Kazançlı çıkan tek yatırımımız hava vinç işi oldu. Ve onun kazancı diğerlerinin zararını kapattı ve bir miktar da kar elde ettik" diye konuştu. Rahmi Koç başarısız olan projeleri de tek tek sıralayıp süreçleri anlattı.

30.09.2024 14:55
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Koç Holding, otomotivden beyaz eşyaya, demir çelikten turizme birçok sektörde faaliyet gösteren ve global arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden bir dev. Ancak Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un açıklamaları, bu dev grubun da başarısız yatırımlarla karşılaştığını ortaya koyuyor. Özellikle GSM sektörüne girmedikleri için pişmanlık duyduğunu daha önce de belirten Koç, girişimcilikteki risklerin altını çizdi.

"EĞER İYİ YÖNETİRSENİZ BÜYÜK BAŞARILARA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Rahmi M. Koç, Fast Company dergisine verdiği röportajda, girişimcilik dünyasındaki trendleri değerlendirerek, "Benim iş hayatım boyunca birçok moda yatırım alanı oldu. Bir dönem herkes tekstil, iplik işine giriyordu, sonra domates salçası ve ihracat revaçtaydı. Şimdilerde ise startuplar çok konuşuluyor. Eğer iyi yönetir ve hedeflerinizi doğru belirlerseniz, sıfırdan başlayarak büyük başarılara ulaşabilirsiniz" dedi.

"ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETE YATIRIM YAPTIK, BAŞARILI OLAMADI"

Rahmi M. Koç, yaptıkları yatırımların bazılarının neden başarısız olduğunu da şu örneklerle anlattı: "Elektrikli motosiklete yatırım yaptık, harikaydı ancak başarılı olamadı. İnsanlar motosiklet kullanırken o 'gır gır' sesini duymak istiyor, sessiz çalışma fikri tutmadı. Bir başka girişimcinin banka müşterisi olmayanlara kredi verme fikrine yatırım yaptık, o da battı. Ayrıca, ölçülerinizi alıp size uygun kıyafetleri öneren bir sistem için yatırım yapmıştık. Parlak bir fikir gibi görünse de başarılı olamadı. Tek kazanç sağlayan ise telesiyej direklerini helikopterle dikme işi yapan hava vinç yatırımı oldu."

"HATA YAPMAKTAN KORKMAMALISINIZ"

Koç, girişimcilik dünyasında rekabetin çok şiddetli olduğuna dikkat çekerek, gençlere "fevkalade ince ve derinlikli etüt yapmaları" gerektiğini tavsiye etti. İşe girmeden önce rekabetin iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Hata yapmaktan korkmamalısınız. Hatalarınızdan öğrenmeden ilerleyemezsiniz. Karşınızdaki rakipleri zayıf görmemek lazım, onlar da en az sizin kadar akıllı olabilir. En önemlisi, başkalarının hatalarından ders çıkarıp benzerlerini yapmamak için çaba göstermek gerekiyor" dedi.

Koç Holding, İş Dünyası, Rahmi Koç, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emrah Aytekin:
    Rahmi Bey,bizim de seninki gibi sermayemiz olsa biz de korkmayız… Saygılar. 80 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    devlet teşviki alıp yatırım yaparsınız. batık olursa vergiden düşersiniz tutarsa kazanırsınız. Hayat size güzel vallahi 41 5 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Ali koç çok başarılı ama uzhzhauzuahahzhau 18 7 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Sanırım Ali Koç batirmistir.. 20 4 Yanıtla
  • Murat:
    sendeki para bizde olsa biz de her işe gözü kapalı gireriz.!! 0 TL ile başla da görelim ense kalınlığını 18 3 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Kazançlı bir iş de Ali koç un feneve başkan olması :)) 11 4 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Neyse biz soğan ekmeğe devam 12 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    2000 yilinda turkcelin halka arzinda yapi ktedi aracilik etti daha sonra devlet el koydugunda satin alabilirdi cok iyi hatirliyorum 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    YA KOÇ KUSURA BAKMA BABADAN BİZE BİR ŞEY KALMADI ONUN İÇİN SENİN GİBİ OLAMADIK. 1 1 Yanıtla
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