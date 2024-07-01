Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Bu hafta içerisinde Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla sigara ve akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı veri sonrası benzine 2 lira 247 kuruş, motorine 2 lira 13 kuruş, oto gaza 1 lira 80 kuruş, en ucuz sigaraya ise 10 lira zam gelmesi bekleniyor.

01.07.2024 15:46
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3 Temmuz'da açıklanacak olan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile birlikte ÖTV zamları da belli olacak.2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da haziran verisinin açıklanmasıyla ÖTV zammı da netlik kazanacak. Beklentilere göre oranın yüzde 20'lere çıkacağı öngörülüyor.

ÖTV TUTARLARI ARTACAK

Halen litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE'nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI ZAMLANACAK

ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak. Oto gaz grubunda ise 1.80 lira artış olacak.

SİGARA FİYATLARI DA NASİBİNİ ALACAK

ÖTV zammı sigara fiyatlarına yansıyacak. ÖTV zammıyla birlikte 50 lira olan vergi eşiği 60 liraya çıkacak ve en çok ucuz sigaraların fiyatı artacak. 56 lira olan en ucuz sigaranın fiyatının 66 liraya çıkması bekleniyor.

Zam, ÖTV, Gündem, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • sefa yılmaz: Verin yetkiyi görün etkiyi. Oy verenler nasıl ama uçuyoruz değil mi. 125 5 Yanıtla
    Mert kursun : senin tuttugun takıma versek 5 tl ye alırdık emekliye zam memura zam bu paralar kimden nasıl cıkacak sanıyordunuz 2 20
  • kuzeyli baba: sigara ya para veren insan gerçekten kendine yazık eder. sigara yüz lira olmalı. mazot benzin yetmiş lira olmalı her yer araba dolu hemde tek kişi biniyorlar arabalara. devletimize para lazım ett lilerin maliyeti 927 milyar tl dedi bakan büyük meblağ bu 14 60 Yanıtla
    yücel bozdemir: tamam taş devrine dönelim o zaman arabaları atalım eşeğe binelim. ne yapalım yani bir yere giderken arabaya yolcumu alalim 37 0 Davut Çağlar: işe ailecemi gidelim ne yapalım 22 0
  • vedat tunçel: Peki emekliye ne kadar zam verilicek ? Canım onu karıştırma şimdi enflasyon düşüyor ya % 20 yeter çok bile 70 4 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Olsun chpkjyt gelseydi daha kötü olurdu :p 14 33 Yanıtla
    V. A.: kOÇ sun koç 10 2
  • Sezgin Altınbaş: asgari ücrete zam gelirse herşeye zam gelir diyen akıllı ekonomistler nerede ? 38 6 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: erken ve hemen seçim istiyoruz.Ülkeyi yöntemiyle lar. 37 6 Yanıtla
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