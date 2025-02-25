Marketlerde Ramazan hazırlığı! Fiyatlar sabitlenecek, indirim için oran da verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Marketlerde Ramazan hazırlığı! Fiyatlar sabitlenecek, indirim için oran da verildi

Marketlerde Ramazan hazırlığı! Fiyatlar sabitlenecek, indirim için oran da verildi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin duyurduğu indirim ve fiyat sabitleme kampanyasının ardından İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nden de indirim haberi geldi. Dernek, 2 bin 700'e yakın şubesi ile yüzde 25'e varan indirimler ile birlikte, binlerce üründe fiyat sabitleyeceğini açıkladı.

25.02.2025 12:04
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İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitleyeceklerini, bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimlerin uygulanacağını bildirdi.

KIRMIZI ET FİYATI SABİTLENDİ

Faruk Güzeldere, yaptığı yazılı açıklamada, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini belirterek, tüm hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırdıklarını kaydetti.

"YÜZDE 25'E VARAN İNDİRİM UYGULAYACAĞIZ"

Hanelerin bereketini daha da artırmak için diğer ürünlerde de benzer uygulamaya gittiklerini anlatan Güzeldere, şu ifadeleri kullandı:

"Dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyeceğiz ve bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimler uygulayacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla yaptığımız indirim ve fiyat sabitlemeleriyle megakentte tüm hanelere temas edebiliyoruz. Kampanyamızı, İstanbul'un dört bir yanındaki zincir marketimizin şubelerinde görebileceksiniz. Yerel zincir marketlerin tam destek verdiği bu kampanyayla ramazan ayı boyunca birçok üründe özel kampanya yapacağız ve ramazanın bereketini sofralara taşıyacağız. Enflasyona karşı mücadelede tüm üyelerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

Marketlerde Ramazan hazırlığı! Fiyatlar sabitlenecek, indirim için oran da verildi

"FIRSATÇILIĞA KARŞI VATANDAŞI KORUYACAĞIZ"

Faruk Güzeldere, ramazan ayı boyunca fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruyacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakliyattan makarnaya, çorba gruplarından una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, şarküteriden hurmalara, gazlı içeceklerden atıştırmalık ürünlere, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, çocuk bezlerinden deterjanlara ve züccaciye grubuna kadar yüzlerce kategoride, binlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar fiyatları sabitledik. Tüketicilerimiz kampanyaları geçici görerek arz-talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamasınlar. Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından gönül rahatlığıyla alışverişlerini günlere yayabilirler. Kampanyalarımız her gün devam edecek ve kampanyalı ürün fiyatlarını her gün raflarda görebilecekler."

KAYSERİ DE TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE İNDİRİM UYGULANACAK

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; Ramazan ayında vatandaşların temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla fiyatlara zam yapılmayacağını ve indirime gidileceğini söyledi.

Başkan Gülsoy; Kayseri'de Ramazan ayında gıda ürünlerine zam yapılmayacağını açıklayarak; "11 ayın Sultanı Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Kayseri Ticaret Odası olarak vatandaşlarımızın Ramazan'da temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak, fırsatçılara göz açtırmamak, şehrimizdeki dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacındayız. Geçtiğimiz günlerde hayvancılık, et ve et ürünleri, gıda, tarım, sebze-meyve ticareti, yerel market zincirleri ve perakende sektörü temsilcilerinin katılımıyla geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlemiştik. Hem üreticilerimiz hem de perakende sektörü temsilcilerimiz ile aldığımız karar ile Ramazan ayı boyunca yerel ve zincir marketlerimizde yüzlerce üründe kampanya ve indirimler yapılacak. Sloganımızda "Ramazan boyunca zam yok, bereket çok."

Yerel ve zincir marketlerimiz Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulayacaklar. Kayseri iş dünyasının bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarının sağlanması ve halkın alım gücünün korunması için çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Gülsoy; "Kırmızı Et Üreticileri Birliğimiz, Kayseri PERDER üyelerimiz, yerel marketlerimiz, yerel üreticilerimiz fedakarlık yapacaklar. Halkımıza en uygun fiyattan ürünlerini satacaklar. Yüzlerce üründe indirim yapılacak. Bunu da yerel marketlerimize asılan afişlerle halkımıza duyurmaya başladık. Tüketicilerimizi ve sektör temsilcilerimizi de bilinçli hareket etmeye davet ediyorum. Fırsatçılığa karşı da birlikte net bir duruş sergileyeceğiz. Şehrimizin adına leke gelmesini asla istemiyoruz. Devletimizin değil sektör temsilcilerimizin gücünden faydalanmak istiyoruz. Vatandaşımızın yanında olarak indirim yapacak sektör temsilcilerimize, çalışanlarına da şimdiden teşekkür ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı ağız tadıyla, sağlıklı bir şekilde tutmayı nasip etsin. Bizler her daim devletimizin ve milletimizin yanındayız. En iyi denetçi bilinçli tüketicidir. Uygun ürünü de uygun fiyatı da mutlaka bilir" şeklinde konuştu.

BAŞKANLAR DESTEK VERDİ

Basın toplantısına katılan YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Perakendeciler Derneği Başkanı Mehmet Buçukoğlu ve Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan da kampanyaya destek vereceklerini söyledi.

RAMAZAN PİDESİ 30 LİRA

Öte yandan; Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan, toplantıda kentte satılacak olan Ramazan pidesinin fiyatını da açıkladı. Aslan; "6-7 ay önceki fiyatımıza olan 360 gram çifte pideyi bu Ramazan da fiyat geçişi yapmadan 18 TL'ye satmaya devam edeceğiz. Yumurtalı pidemiz 30 TL, susamlı pidemiz 25 TL. Her zamanki pidemizde 18 TL. Federasyon Türkiye genelinde 250 gramı 20 TL diye açıklamıştı ama biz kampanyaya destek vermek amacıyla 360 gram pideyi 18 TL'ye halkımıza sunacağız" dedi.

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İstanbul, Ekonomi, Finans, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketlerde Ramazan hazırlığı! Fiyatlar sabitlenecek, indirim için oran da verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muzaffer Matlı:
    yalan söylemeye devam edin bimde yumurta dün 167,50 tü bugün 172,50 TL olmuş hangi sabitleme Allah bunlara çanak tutanların ve korkudan müdahale edemeyenlerin cezasını versin sayın maliye bakanı Mehmet Şimşek nerdesiniz hani enflasyon düşüyordu yalandan kim ölmüş 17 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu hafta 1 aylık zam yaparlar olur biter. Siz fiyatları markete gelmeden denetlemediğiniz sürece bunun önüne geçemezsiniz. 14 0 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    söylediğiniz başka yaptığınız başka. geçen sene de bu muhabbetler döndü markete gittim baktım dediğiniz tarihler arasında etiketler deşiyor sürekli. ya sen yalan soyluyon yada seni takan umursayan yok 8 0 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu:
    Ramazan kazığına hazır olun demek istemişler 2 0 Yanıtla
  • Selin Aygüney:
    Kesin öyledir yumurta 145 liraydı ramazan öncesi 165 olmuş denetim olmadan bu işler yürümez serbest piyasayı kaldırmak lazım herkes istediği fitatı koyuyor ekonomist olmaya gerek yok gözümüz herşeyi görüyor zincir marketlerde yani üç harfli olanlarda bir ürünün fiyatı ne ise diğerinden aynı anlaşmışlar zaten tam bir rezillik 2 0 Yanıtla
  • Mesut Adıgüzel:
    yalan 1 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Gelmiş geçmiş en pahalı market tarim kredi 0 0 Yanıtla
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