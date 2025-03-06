Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer alan detaylar mide bulandırdı. Bazı işletmelerin lahmacunda ''tek tırnaklı eti'' kullandığı belirlenirken, sucuğun içinden ise sakatat çıktı.

06.03.2025 19:07  Güncelleme: 19:50
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Ürünlerde taklit-tağşiş yaparak halkın sağlığını tehlikeye atan işletmeler bir bir ifşa ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı son listede mide bulandıran detaylar yer aldı. Kendilerini güvenilir diye lanse eden sahtekar markaların, zeytinyağı, baklava, kaşar peyniri, soslu tavuk, lahmacun, köfte harcı, sucuk, peynir, bal ve baharat gibi ürünlerin içeriğiyle oynadığı belirlendi.

SUCUKTA SAKATAT, LAHMACUNDA TEK TIRNAKLI ETİ

Buna göre bazı işletmelerin sattığı sucuklarda sakatat tespit edildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok lokantanın ise lahmacunda "tek tırnaklı eti" kullandığı belirlendi.

İşte bakanlığın yayınladığı son liste:

Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
Ramazan\'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytinyağı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ates null:
    Sadece ifşa olmaz ki.Kaç kişinin aklında kalır bu.Direkt kapatsanıza. 13 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Haram yiyen Allah'tan korkmayan Ramazan'ı takarmı 12 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    Cezası var mı? yani işletme kapatma ve hapis cezası yok, o zaman sahtekarlığa yani. 6 0 Yanıtla
  • acab1976:
    geçen sene paylaşmıştınız zaten firmaları.Ne değişti derseniz firmalar isim değiştirdi.faaliyete devam ediyorlar 6 0 Yanıtla
  • Kemal:
    esnaf hırsız olmasaydı,tüsiad Türk olsaydı bu ülkede ekonomik kriz hafif geçerdi 0 0 Yanıtla
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