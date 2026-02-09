Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu

Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu
09.02.2026 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi kritik bir adım attı. Bakanlık, tavuk üreticileri ve satıcılarının fiyatları yüzde 15 artırmasının ardından tavuk ihracatını resmen durdurdu.

Tavuk üreticileri ve satıcıları, Ramazan öncesi fiyatlara yüzde 15 zam yaptı. Bu kararın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İHRACAT RESMEN DURDURULDU

Ticaret Bakanlığı söz konusu zam kararının ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu. Bakanlık, tavuk ihracatını bugün itibarıyla resmen durdurdu.

İÇ PİYASADA ARZIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR

Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.

Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Kırbaçlaya kırbaçlaya zam yaptırmayacaklar inşallah, işte hayalimizdeki ahlak ve Müslüman toplum :D 19 2 Yanıtla
  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    ayni seyi bim a101 migros ve şokada yapin lutfen kafalarina gore herseye zam yapiyolar 9 0 Yanıtla
  • orka1898 orka1898:
    işte bize böyle gelin doğru karar 9 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Bakanlık çok iyi karar vermiş adamı böyle tikerler 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Bakırhan, “Bahçeli’den özür diledi“ iddialarını reddetti Bakırhan, "Bahçeli'den özür diledi" iddialarını reddetti
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

09:24
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi...
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
09:02
Herkes merakla bekliyordu İşte Talisca’nın yeni maaşı
Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
07:37
Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor İşte istenen ücret
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 09:39:35. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.