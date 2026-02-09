Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu

Tavuk üreticileri ve satıcıları, Ramazan öncesi fiyatlara yüzde 15 zam yaptı. Bu kararın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Ticaret Bakanlığı söz konusu zam kararının ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu. Bakanlık, tavuk ihracatını bugün itibarıyla resmen durdurdu.
Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi.
Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.
