Rapor: Kıymetli madenler için 2021 pozitif bir yıl olacak

Küresel düzeyde ekonomiye verilen desteklerle "düşük faiz, bol likidite" beklenen 2021 yılının, buna bağlı artan taleple birlikte emtia/değerli maden fiyatları açısından "pozitif bir yıl" olması bekleniyor.

Troy Kıymetli Maden'in "Kıymetli madenler 2021 yılı beklentileri" başlıklı raporunda, düşük faiz, bol likidite ortamının sürecek olmasının yanı sıra küresel ekonomide yaşanacak hızlı toparlanmanın emtiaya/değerli madenlere olan talebi arttıracağına dikkat çekildi.

Raporda, "Pandeminin başlamasıyla birlikte altın güvenli liman olma özelliğiyle öne çıkarken, sonrasında oluşan panik havasının kurbanı oldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Panik halindeki piyasa nakde geçme arzusundan sarı maden de payına düşeni aldı. Fakat bu paniği ortadan kaldıran hamleler, çok geçmeden hükümet ve merkez bankalarından geldi."Hükümetler mali teşviklerle, Merkez Bankaları genişlemeci politikalarla piyasaları destekledi. Toplamda 20 trilyon doları bulan desteklerin etkisiyle piyasalar hızla toparlandı. "Pandemi karamsarlığından kaçınmak isteyen yatırımcıların altına olan desteği ile sarı maden 2,075 dolar/onsla tarihi zirveyi kaydetti. "Ancak; yılsonu yaklaşırken pandemiyi bitirecek olan aşıların beklendiğinden hızlı ve olumlu sonuç vermesi, hisse senedi piyasalarına coşku, altın fiyatına sert satış getirdi. "Aşılama ile salgının önleneceğine dair umutlar her geçen gün artmasına rağmen, küresel ekonomide toparlanmanın zaman alacağı yönündeki beklentilerle altın yatırımcısının da pozisyonlarından vazgeçmek yerine artırarak tutmasına neden oldu. "Bu beklentilerin de etkisiyle altın, 2020 yılını yüzde 25 kazançla tamamlamayarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı."Olağanüstü bir yılı geride kaldığının, aşılamayla birlikte 2021 yılına iyimser beklentilerle girildiğinin altı çizilen Troy Kıymetli Maden raporunda, 2021 yılında piyasa beklentileri konusunda şunlara dikkat çekildi: "Geldiğimiz noktada piyasalarda, aşılamanın başlamasıyla birlikte salgınla mücadelenin başarı kazanacağı ve salgın öncesi normal hayata dönüşün sağlanacağı bekleniyor. Aynı zamanda piyasalarda, küresel ekonomide güçlü bir toparlanmanın olacağı ve geçen yıl büyümede kaybedilen ivmenin yeniden kazanılacağı yönünde bir beklenti hakim. "Küresel büyümede yaşanacak toparlanma emtiaya olan talebi arttıracaktır. Artan taleple birlikte emtia fiyatları açısından 2021 pozitif bir yıl olacak. Böylece 2020 yılı pandemi ortamının güvenli limanları olarak öne çıkan altın ve gümüş, 2021 yılında da bu görevlerini üstlenmeye devam edecek. "Nitekim ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) ortalama enflasyon hedeflemesine geçmiş olması ile Avrupa, Japonya ve Çin gibi önemli ülkelerin merkez bankalarının, tahvil alım programlarını genişleterek genişlemeci politikalarını 2021 yılında da sürdürecek olmaları da altın fiyatlarını destekleyen faktörler olarak öne çıkıyor."Troy Kıymetli Maden raporunda, gümüşün yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons düzeyinin üzerini gördüğü bir yılı geride bıraktığı hatırlatıldı ve şöyle denildi: " Gümüş aynı zamanda volatilite açısından da en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini gören beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu. 2021 yılında da gümüşün durmaksızın yoluna devam etmesini bekliyoruz. "Öncelikle küresel çapta genişlemeci para politikalarının oluşturduğu düşük faiz, bol likidite ortamından pozitif yönde etkilenmeye devam edecek olan beyaz maden, yeşil enerjiye artan ilgiden dolayı endüstriyel talebin yükselecek olmasıyla daha da yukarı gideceğine işaret ediyor. "Güneş enerjisinde hammadde olarak kullanılan gümüşe gelecek ilave talep artışı, diğer bir pozitif etki olarak karşımıza çıkacak. Daha net ifade edersek, düşük faiz, bol likiditenin yanı sıra endüstriyel talepteki artışla gümüş, 2021 yılında da gözde olmaya devam edecek."Platini açısından da pozitif bir yıl geride kalmış olsa da kazancının diğer kıymetli madenlere kıyasla düşük kaldığının belirtildiği raporda, "1083 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, son dört yılın en yüksek seviyesini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. 1073 dolar/onstan yılı tamamlayan platin, önceki yıla kıyasla yüzde 11 kazancı hanesine yazarak yılı tamamladı" diye anımsatıldı ve eklendi: "Platinin maden üretim maliyetlerinin dünya ortalamasını, pandemi öncesi dönem için 750 usd/ons olarak düşündüğümüz zaman üzerine eklenecek olan operasyon ve finansman maliyetleriyle bulunduğumuz seviyeleri cazip fiyat olarak görmeye devam ediyoruz. "Aynı zamanda platin, dünyanın 2030 yılı yeşil ekonomi vizyonu arayışında önemli bir kahraman olacak. Yakın gelecekte hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin başkahramanlarından biri olarak yerini alabilir. Bu beklentilerle birlikte platine dair görüşümüzün pozitif yönlü olduğunu belirtmek isteriz."Raporda, paladyumun rekor düzeylere yükselerek başladığı 2020 yılını rekorla tamamlayamasa da, diğer kıymetli madenler gibi yılı yeşilde kapatmayı başardığı belirtildi ve eklendi: "Paladyumun pandeminin etkisiyle daralan otomobil pazarının etkisini hissetmesine karşın toparlanması çok uzun sürmedi. "Yılı 2445 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, önceki yıla kıyasla hanesine yüzde 25 kazanç yazdığı bir yılı geride bıraktı.

"2021 yılında toparlanacak olan küresel büyümenin yanında otomotiv sektöründeki büyümenin de etkisiyle paladyumun da pozitif bir yıl yaşayacağı beklentisini taşıyoruz."