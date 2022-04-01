Ray Fast Cargo ile sevkiyat poliçeleri "bir tık" uzakta - Son Dakika

Ray Sigorta tarafından devreye alınan Ray Fast Cargo uygulaması ile nakliyat emtia abonman poliçesi olanlar, sevkiyatları için poliçelerini istedikleri yerden haftanın her günü, diledikleri saatte tanzim edebiliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, nakliyat sigortalarında devreye alınan Ray Fast Cargo uygulaması sayesinde, Türkiye'de ilk kez abonman nakliyat poliçesi sahipleri, sevkiyat poliçelerini istedikleri yerden kendileri düzenleyebiliyor.

Ortalama 1,5 dakika süren işlemle, şirketlere hız kazandırmak ve operasyonel süreçlerini hafifletmek amaçlanıyor.

Ray Sigorta tarafından müşterilerine hız kazandırmak için oluşturulan ve Türkiye'de bir ilk olan Ray Fast Cargo projesi, sevkiyat poliçelerinin yarattığı operasyonel yükü büyük ölçüde azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sektörde hakim olan fiyat rekabetinin ötesine geçtiklerini, doğrudan müşterilerin ihtiyaçlarını ve iş süreçlerindeki kritik noktaları tespit ederek, en uygun çözümleri sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Erdoğan, "Teknolojiyi iş yapış şekillerimize uyarlayarak ve iş süreçlerini dijitalleştirerek operasyonel süreçlerde müşterilerimize zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de her işimizin odağında olan müşteri memnuniyetini büyük oranda artırmış oluyoruz. Sektörde ezber bozan çözümlerimizle bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ray Fast Cargo uygulamasından yararlanmak için, abonman sigortalıların Ray Sigorta tarafından hazırlanan talep formunu doldurup rayfastcargo@raysigorta.com.tr adresine göndermeleri yeterli.

E-posta'nın iletilmesinden sonra yaklaşık 1,5 dakika içerisinde poliçe tanzim ediliyor. Sistemde, yaşanabilecek çeşitli senaryolara istinaden 20'ye yakın durum bildirimi otomatik olarak gönderime hazır bulunuyor. Oluşturulan poliçeler, acentelerin belirtmiş oldukları e-mail adreslerine otomatik olarak ulaştırılarak sürecin tam ortasında olmaları ve süreci takip etmeleri sağlanıyor.