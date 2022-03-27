Red Bull sporcusu Ayhancan Güven zaferle başladı - Son Dakika
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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven zaferle başladı

27.03.2022 12:57
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven zaferle başladı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ne (NLS) zaferle başladı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ne (NLS) zaferle başladı.

Red Bull açıklamasına göre, Porsche Fabrika pilotu olan Red Bull sporcusu Güven, Nürburgring Dayanıklılık Serisi ilk yarışında AT(-G) kategorisinde birinci olmayı başardı.

Bir turunun 24 bin 358 kilometre olduğu yarışta 15 tur tamamlayan Güven, Porsche Cayman GT4 CS ile harika bir sürüş ortaya koyarak damalı bayrağın altından birinci geçti.

Genç sürücü, Permit A lisansı için gerekli turları 8-9 Nisan'da ikinci ayağı koşulacak NLS yarışında tamamlamak için tekrar Nürburgring pistine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhancan Güven, "NLS Nurburgring serisi özellikle Nurburgring 24 saat yarışından dolayı yapmak istediğim bir yarıştı. Önümüzdeki hafta da CT3 aracıyla bu yarışın turlarını tamamladıktan sonra pistte genel klasmanda yarışmak asıl hedefim. Bu girdiğimiz yarışlarda da iyi performans sergileyip alttan zayıf arabalarla hızlı gelmek bana da motivasyon kaynağı oluyor. İki hafta sonraki yarışa da en iyi şekilde hazırlanacağım." ifadelerini kullandı.

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Fabrika, Porsche, Türkiye, Redbull, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Red Bull sporcusu Ayhancan Güven zaferle başladı - Son Dakika


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