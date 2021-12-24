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Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi - Son Dakika

Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi

24.12.2021 09:39
Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 36,20) esas alınarak 47 bin 409 liraya yükseltildi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 36,20) esas alınarak 47 bin 409 liraya yükseltildi.

Rekabet Kurumunun "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülenİdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20'lik artış esas alınarak, 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'e kadar geçerli olmak üzere 47 bin 409 liraya yükseltildi.

Para Cezası, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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