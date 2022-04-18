Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı - Son Dakika
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Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı

18.04.2022 17:26
Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı

Rekabet Kurumundan, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı bildirildi.

Rekabet Kurumundan, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı bildirildi.

Konuya ilişkin duyuru, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı belirtilen duyuruda,"Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı internet sitesinden 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Rekabet Kurumu, Hakim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı - Son Dakika


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