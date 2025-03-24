Altın gözünü yeni rekorlara dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın gözünü yeni rekorlara dikti

Altın gözünü yeni rekorlara dikti

Geçen hafta yaşanan siyasi gelişmelerle altın fiyatları rekor tazelemişti. Gram altın için yıl sonu olarak öngörülen 5 bin liralık hedefe yönelik hızlı bir adım daha atıldı. Ons altın da küresel gelişmelerin etkisiyle 3 bin doların üzerinde rekor seviyeye işlem gördü. Rekor fiyatın yakınında seyreden altın için yeni zirveleri piyasa gelişmeleri belirleyecek.

24.03.2025 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıymetli maden altın, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin gölgesinde fiyatlanıyor. Hem küresel çapta hem de iç piyasada yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını geçen hafta yeni zirvelere taşıdı. Ons altın, geçen hafta 3 bin 57 dolar ile rekor kırdı. Aynı şekilde döviz kurlarındaki hızlı yükselişe paralel olarak tarihi gram altın da tarihi rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLECEK GELİŞMELER

Güvenli liman yatırımcılarının gözü Rusya- Ukrayna barış görüşmelerine çevrildi. ABD ve Rus yetkililerin bu hafta görüşmeler yapması bekleniyor. Barış anlaşmasına yönelik umutların altın fiyatlarında gevşemeye yol açabileceği belirtiliyor. Küresel ticaretteki belirsizlikler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni karşılıklı gümrük vergilerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesini planlıyor. Trump yönetimi, ek tarifelerde bir miktar esneklik olabileceğinin sinyalini verdi. Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri de piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Fed, geçen hafta politika faizini sabit tutarken, bu yıl iki faiz indirimi beklentileri güçlenmişti.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3679 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3679 lira, en yüksek de 3699 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3686 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3694 liradan alınırken 3762 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3023 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3013 dolar, en yüksek de 3026 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3015 dolardan işlem görüyor.

NOT: BU HABER İÇERİĞİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın gözünü yeni rekorlara dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bilgehan Göktürk:
    Altının gözünü bir yere diktiği yok!!Dışarda ,Trump ın içerde Tayyip Erdoğan nın politikalarının sonuçudur gerçek değerinin çok çok üstüne çıkması... 7 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu örnekte de altın suçlanmış arkadaşlar, çok enteresan :) 1 0 Yanıtla
  • Ankara01:
    Darbeler her zaman ülkeleri 10 yıl geri götürür. şu an bunu yaşıyoruz. Tek rakibimiz Arjantin. TL ile diğer ülkelerin para birimlerini karşılaştırın. sadece 3 tanesi karşısında değerli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:01:55. #7.12#
SON DAKİKA: Altın gözünü yeni rekorlara dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement