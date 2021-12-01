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Renault Group Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor - Son Dakika

Renault Group Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor

01.12.2021 10:51
Renault Group Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor

Renault Group, Türkiye'de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş'nin (RGO) kurulacağını duyurdu.

Renault Group, Türkiye'de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş'nin (RGO) kurulacağını duyurdu.

RGO, Renault Group'un 2021 yılı ocak ayında global basın toplantısı ile açıkladığı orta vadeli 'Renaulution' planı kapsamında, Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek 'Yeni Atılım' projesini hayata geçirmek amacıyla kuruluyor. 'Renaulution' planının ana hedefi, önümüzdeki dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, grubun yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek olarak açıklanıyor.

Bu yeni yapılanmayla birlikte grup, Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'de yüzde 100 grubun iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan şirketin CEO'luk görevine 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Hakan Doğu atandı. Halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO'luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO'su Luca de Meo'ya bağlı olacak. Hakan Doğu, grubun Türkiye'ye yönelik 'Yeni Atılım' planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak.

Verilen bilgiye göre grup, 1968'den bu yana Türkiye'de, Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde varlık gösteriyor. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3'üncü sırada yer alırken, Türkiye'nin toplam ihracatına 3 milyar euroluk katkıda bulunuyor. Grubun 2000 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar euro seviyesinde. Renault ve Dacia markaları halen Türkiye'de binek otomobil pazarının liderlerinden biri konumunda.

Grup, orta vadeli 'Renaulution' planı kapsamında, Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Grubun Türkiye için oluşturduğu 'Yeni Atılım' stratejisi şu 3 ana başlıkla açıklanıyor:

Kapsamlı bir yatırım planıyla Türkiye'de üretim ve sanayideki varlığını güçlendirmek.

Türkiye'deki elektrikli araçlar ekosisteminin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmak.

Kurulan RGO A.Ş iştiraki sayesinde Oyak Grubu başta olmak üzere diğer iş ortakları ve tüm yerel paydaşlarla geliştirilecek yeni projeler ile birlikte daha da güçlü bir sinerji oluşturmak.

Grubun Türkiye'deki faaliyetleri

Şirket, Türk otomobil pazarındaki liderliğini 21 yıldan bu yana devam ettirmektedir. Grup, Türkiye'de şu 3 şirket aracılığıyla faaliyet göstermektedir:

Oyak Renault: Renault S.A.S (yüzde 51) ve Oyak Grubu (yüzde 49) ortaklığı

MAİS A.Ş: Oyak Grubu (yüzde 51) ve Renault S.A.S (yüzde 49 ) ortaklığı

ORFIN: Oyak Grubu (yüzde 50 ) ve Renault S.A.S (yüzde 50 ) ortaklığı

Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault MAİS A.Ş, 150'den fazla noktadan oluşan yaygın bir satış ve satış sonrası servis ağına sahiptir. Şirket, Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında gelmektedir. Oyak Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Mégane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. - İSTANBUL

Renault Group Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Renault, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Renault Group Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


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