Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yeni düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yeni düzenleme

Resmi Gazete\'de yayımlandı: Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yeni düzenleme
06.08.2025 13:38
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kayıt dışılığın önlenmesi, piyasa güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi amacıyla tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik usul ve esaslarda düzenleme yaptı. Düzenlemeyle birlikte kayıt dışılığın önlenmesi, piyasa güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, tütün mamullerinin üretimi, ticareti, fiyatlandırılmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yeni düzenleme

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelik değişikliğiyle, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, piyasa güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi amaçlandı.

FİLTRE VE PİYASAYA ARZ AMBALAJI İBARELERİ EKLENDİ

Düzenlemeyle, "filtre" ve "piyasaya arz ambalajı" ibareleri tanımlanırken, bu kavramlara açıklık getirilmesi hedeflendi. Sektörde yer alan firmalardan teminat alınmasını düzenleyen hükümler daha anlaşılır hale getirildi.

Sektöre ilişkin Ürün İzleme Sistemi'nin kurulmasına ilişkin tebliğ doğrultusunda yönetmelikte düzenleme yapıldı. Uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle farklı kategorilerdeki tütün mamullerinin aynı tesiste üretilebilmesine imkan tanıyan hükümler düzenlendi.

TÜTÜN, SİGARA KAĞIDI VE FİLTRE ÇUBUĞU'NA DÜZENLEME

Yönetmeliğin ihracata ilişkin hükümleri yeniden belirlenirken, böylece uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlandı. Gümrük mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, "tütün", "sigara kağıdı" ve "filtre çubuğu" teminine ilişkin hükümler güncellendi.

HİZMET BEDELİ ALINACAK

Ayrıca, tütün mamullerinin piyasaya arzı için yapılan izin başvurularında hizmet bedeli alınması hükmü düzenlendi. Başvuru, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri ile teminatlar yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yeni düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • jRd4ryMDQKEc2U6:
    Mehmet şimşek, sinekten yağ çıkarıyor. 4 0 Yanıtla
  • n5685244:
    bu ne ya artık olmuyor. erken seçim olsun 0 0 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Mehmet emmi futbol aleminde müthiş bir şekilde para transferi akıyor hemde yurtdışına bırak garibanla uğraşmayı. 0 0 Yanıtla
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