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Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır - Son Dakika

Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır

28.12.2021 14:50
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır

Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın pist çalışmaları bugün itibariyle tamamlanarak pist uçuşlara hazır hale getirildi.

Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize- Artvin Havalimanı'nın pist çalışmaları bugün itibariyle tamamlanarak pist uçuşlara hazır hale getirildi.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan havalimanı inşaatında planlanan 100 milyon tonluk dolgunun 99 milyon tonu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillendi.

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda alt kısımları dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet dolgu gemisi de 24 saat aralıksız çalışıyor.

Alt yapı çalışmalarının son aşamasına geldiklerinin altını çizen Rize Valisi Kemal Çeber "Alt yapı anlamında son aşamadayız, üst yapıda da sona çok yaklaştık diyebiliriz. Bugün itibariyle dökülecek son asfalt ile pist tamamlanacak. Bu akşam dökülecek asfalt ile pisti tamamlamış oluyoruz. Ufak tefek aydınlatmaya dönük işler kaldı. Rahatlıkla alt yapı çalışmaları bitti diyebiliriz. Üst yapıda da yüzde 80'leri geçtik. Terminal binalarımız ve ona entegre diğer tüm binalarımızda sona yaklaştık. İnşallah kısa bir zamanda da bütün çalışmaları tamamlayacağız. Temmuz ayında başlayıp da ekim ayına kadar devam eden yoğun yağışlar biraz işlerimizi aksattı ama ona rağmen biz hiç çalışmalarımızı aksatmadık. İlimiz, Artvin ilimiz, bölgemiz, Türkiyemiz için en önemli, en büyük yatırımlardan birisi olan havalimanımızı bitirme aşamasına geldik. İnşallah Mart sonu Nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri de bitirmeyi ümit ediyoruz" dedi. - RİZE

Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır

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Rize Artvin Havalimanı, Giresun, Türkiye, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır - Son Dakika
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