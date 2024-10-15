Rize Eski Baro Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Kredi Kartı Vergisi Eleştirisi: Bankalar Elini Taşın Altına Koymalı - Son Dakika
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Ekonomi

Rize Eski Baro Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Kredi Kartı Vergisi Eleştirisi: Bankalar Elini Taşın Altına Koymalı

Rize Eski Baro Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu\'ndan Kredi Kartı Vergisi Eleştirisi: Bankalar Elini Taşın Altına Koymalı

Rize eski Baro Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, kredi kartı kullanıcılarına uygulanması planlanan yeni vergiyi eleştirerek, bu yükün banka müşterilerine değil, büyük kazanç sağlayan bankalara yüklenmesi gerektiğini vurguladı.

15.10.2024 13:44
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Karaahmetoğlu, kredi kartı kullanıcılarından talep edilen verginin, özellikle gelir düzeyi düşük banka müşterilerini zor durumda bırakacağını belirterek, "Vergi vermeyelim demiyoruz, ama daha adil bir vergilendirme talep ediyoruz" dedi. Kredi kartı borçlularından alınması planlanan verginin, bankaların büyük gelirler elde ettiği bir ticari ilişkide, alışveriş yapan ve borçlanan vatandaşlardan istenmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

BANKALARIN BÜYÜK KAZANCI

Kredi kartı kullanıcılarının sayısının 2023 itibarıyla 100 milyonu aştığını ve yaklaşık 40 milyon kişinin borçlu olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, bankaların kredi kartı limitlerini müşterinin izni olmadan arttırarak, borçlanmayı teşvik ettiğini ifade etti. Bankaların alışverişlerde aldıkları komisyonlar ve gecikme faizleri ile ciddi kazançlar elde ettiklerini belirtti. Karaahmetoğlu, "Bankalar her alışverişten yüzde 1 ila 5 arasında komisyon alıyor ve müşterilerin ödemelerinde gecikme olduğunda yüksek faizlerle büyük kazançlar sağlıyorlar. Bu vergiyi, bu kadar büyük kazanç sağlayan bankaların ödemesi daha adil olur" dedi.

VERGİ ADALETİ TALEBİ

Karaahmetoğlu, sosyal devlet ilkesi gereği, daha fazla kazananlardan daha yüksek vergi alınması gerektiğine dikkat çekerek, kredi kartı borçlularından vergi alınmasının adaletsiz olduğunu savundu. "Kredi kartı borçlularından vergi almak yerine, bankalar bu vergiyi ödemelidir" diyen Karaahmetoğlu, ayrıca verginin yalnızca yüksek limitli kredi kartlarına uygulanması veya verginin banka ve müşteriler arasında paylaştırılmasının daha adil bir çözüm olacağını öne sürdü.

ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Vergi yükünün adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, bankaların da bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Kredi kartı limitlerinin 500.000 TL ile 1.000.000 TL üzerindeki kartlar için vergilendirme yapılabileceğini veya verginin yarısının müşterilerden, diğer yarısının ise bankalardan alınmasının daha adil bir çözüm olacağını söyledi.

Son olarak, devletin sosyal devlet ilkesi gereği, vergi adaletini gözetmesi gerektiğini belirten Karaahmetoğlu, "Kazanandan daha fazla vergi alınmalı, kredi kartı borçlusu olan vatandaşlar bu yükten korunmalıdır" dedi.

Bu açıklamalar, ekonomik zorluklar yaşayan geniş kitlelerin üzerindeki vergi yükünün daha adil bir şekilde paylaşılması gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize Eski Baro Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Kredi Kartı Vergisi Eleştirisi: Bankalar Elini Taşın Altına Koymalı - Son Dakika

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