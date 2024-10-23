O firma işten attığı elemanların ücretlerini de ödemedi - Son Dakika
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Ekonomi

O firma işten attığı elemanların ücretlerini de ödemedi

Robo Otomasyon Mühendislik Makine İnşaat San. Tic. A.Ş işçileri büyük mağduriyet yaşıyor. İşten atılan bir grup işçi, kendilerine ödeme yapılacağına dair vaatlere rağmen henüz bir ödeme alamadıklarını belirtti. Firmadan şikayetçi oldu.

23.10.2024 15:55
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde faaliyet gösteren Robo Otomasyon Mühendislik Makine İnşaat San. Tic. A.Ş, işçilerin hakkını ödememekle gündemde. Firmada çalışan elemanlar, 10 gün önce ani bir kararla işten çıkarıldıklarını, kendilerine hiçbir hakediş yapılmadığını belirtti.

İşten atılan işçiler şöyle konuştu: 2018 yılından bu yana eşek gibi çalıştığımız bu firmayla tüm emeğimizle, vicdanımızla, alın terimizle tüm desteğimizle resmî tatiller dahil ekmeğimiz için çalıştık. Ramazan ve Kurban bayramları bizi baskıyla işe götürerek biz aileyiz diye kandırarak çalıştırmışlardır. Her bayram anne ve babamızın ellerini öpmeye izin vermeden zorla işe götürmüşlerdir.

"ELDEN MAAŞ ALDIK, SİGORTAMIZ AZ YATTI"

"2018yılından10.10.2024 tarihine kadar bu şartlarda çalışarak hakkımızı yiyorlardı. Hem sigortadan az yatırıyorlar hem de elden maaşı veriyorlar. Resmen devleti kandırdılar. Bizleri maaş günü gelmeden 10 gün önce işten atıllar. Bize imza attırarak 'Sizin haklarınızı vereceğiz' diye ama yalanmış."

O firma işten attığı elemanların ücretlerini de ödemedi

"GİDİN MAHKEME KAPISI AÇIK"

"Maaş günümüz 10 gün geçti. Bugün insan kaynakları arayarak bildirdik, maşımız neden yatırılmadı diye sorduk?Dediler ki işten atılanlara maaş vermiyoruz. Bizimle çıkan arkadaşlar var onların maşları yatırıldı. Bizim maaşımız için söz verdiniz, yatırmadınız.Bizim borcumuz var ve çocuklarımız okula gidiyor, paraya ihtiyacımız var. Buna rağmen insan kaynakları "gidin mahkeme kapısı açık" diye cevap veriyor. Lütfen sesimizi duyurun. Haksızlıklara karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Yetkililer sesimize kulan verin. Resmen devleti kandırıyorlar, bizleri kandırıyorlar. Allah aşkına bize yardım edin."

İş Dünyası, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi O firma işten attığı elemanların ücretlerini de ödemedi - Son Dakika

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