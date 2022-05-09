Roche ve Türkiye MS Derneği, dijital sağlık uygulaması MS+'yı kullanıma sundu - Son Dakika

Roche Türkiye, Türkiye MS Derneği ve dijital sağlık girişimi Albert Health iş birliği ile hastaların MS ile mücadelede yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen MS+ uygulaması kullanıma sunuldu.

Roche Türkiye açıklamasına göre, şirket MS hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye yönelik güçlü iş birliklerine imza atıyor.

MS+ dijital sağlık uygulaması ile hastaların evde semptom takiplerinin yapılması, hasta günlüğünün tutulması ve bu verilerin hekimlere doğru bir şekilde raporlanması sağlanacak.

MS hastalığı odaklı bir teletıp uygulaması olan MS+ ile ayrıca hastaların fizyoterapi, psikoloji ve beslenme konularında bilgilerden faydalanması, ihtiyaç duyduklarında da psikolog ve beslenme uzmanları ile uzaktan ücretsiz görüşme yapabilmesi amaçlanıyor.

Halk arasında MS hastalığı olarak da bilinen ve bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz, dünyada yaklaşık olarak 2,3 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 70 bin kişiyi etkiliyor.

Yaklaşık olarak üç hastadan ikisinde görülen ilk belirtiler, 20-45 yaş aralığında ortaya çıkıyor ancak belirtilerle 10 yaşından itibaren karşılaşan erken başlangıçlı hastalar ve 40 yaşından sonra karşılaşan vakalar da bulunuyor. Cinsiyet dağılımına göre ise hastalığın kadınlarda 2-3 kat daha sık görüldüğü ifade ediliyor.

MS tanısı alan kişilerde hastalığın seyri ve belirtileri farklılaşabiliyor. Hastalığın birçok belirtisi olmakla birlikte vücudun karıncalanması, güçsüzlük, denge bozukluğu, çift görme, görüşün zayıflaması, konuşma bozukluğu ve titreme gibi yaygın belirtilerin yanı sıra ilerleyen dönemde yürüme güçlüğü, unutkanlık ve yutma zorluğu gibi belirtilerle de karşılaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko, tüm dünyada sağlık hizmetleri alanında çığır açan gelişmelerin yaşanıldığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Klicko, salgının da büyük etkisi ile önemi daha iyi anlaşılan dijitalleşmenin, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmada da oldukça değerli bir faktör olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de Roche Türkiye olarak sağlık hizmetleri ekosistemini güçlendirerek daha fazla hasta için daha fazla fayda sağlamaya odaklanıyor, teknolojinin gücünü hasta odaklı yaklaşımımızla birleştirmeye devam ediyoruz. 125 yıldır sağlık ekosisteminin güçlü paydaşlardan biri olarak birçok farklı hastalığın tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, alanında uzman paydaşlarla iş birliği yaparak hastalar için daha fazla fayda yaratmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda, MS hastalarının yaşamlarını iyileştirmek amacıyla Türkiye MS Derneği ve Albert Health iş birliğiyle kullanıma sunduğumuz MS+ uçtan uca dijital sağlık yönetimi uygulaması bu alanda bizim için çok önemli bir girişim. MS hastalarının, günlük yaşam rutinlerinde karşılaştıkları semptomları not edebilecekleri, beslenme ve uyku verilerini işleyebilecekleri; bu verilerin hasta onayı ile hekimlerle paylaşılması gibi MS ile mücadelede oldukça faydalı olan takip araçlarını kapsayan MS+ uygulaması ayrıca hastalar için birçok kişiselleştirilmiş özelliği de içeriyor. Tüm bu yönleriyle MS+ uygulamasının hastalığın daha iyi yönetilmesine ve hastaların yaşamlarının iyileştirilmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz."

Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü de MS gibi kişiye özel seyreden bir hastalıkta, etkin ve düzenli bir hasta-hekim iletişimi ve dayanışmasının tedavi sürecine de olumlu etki yaptığını vurguladı.

MS hastalarının tanı sürecinde ve tanı aldıktan sonra karşılaştıkları durumları ve varsa olumsuz etki yaratan konuları tespit etmenin ve destek olmanın, yalnız olmadıklarını ve değerli olduklarını hissettirmek açısından önem taşıdığını kaydeden Tütüncü, "Son yıllarda dünyamızın içinden geçmekte olduğu pandemi dönemi, özellikle bu konularda dijital iletişim kanalları aracılığı ile sunulan uygulamaların gündeme geldiği bir dönem olmuştur. Bu bağlamda dijital sağlık yönetimi uygulaması olarak hayata geçirilecek olan "MS+" projesini destekliyor ve modern teknolojinin sunduğu imkanların da katkısı ile MS'lilere faydalı bir rehber olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albert Health Genel Müdürü Recai Serdar Gemici ise, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital sağlık şirketlerinden biri olarak açık inovasyona ve iş birliğinin gücüne olan inancımızla ilaç şirketleri ve dernekler ile birlikte çalışarak hayata geçirdiğimiz projelerde hastalar için maksimum değeri yarattığımıza inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye MS Derneği ve Roche ile birlikte hem hastaların hem de hekimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, katılımcı ve yapısal bir yöntem ile MS+ projesini tasarladıklarını aktaran Gemici, şu ifadeleri kullandı:

"MS+ projesi, hastaların akıllarına takılan sorulara yapay zeka tabanlı sesli asistan yardımı ile 7/24 cevap bulabilmesi özelliği ile öne çıkıyor. Aynı zamanda sağlıkta yapay zeka kavramının Türkiye'deki öncü örneklerinden biri olma niteliği taşıyor.

Albert Health olarak vizyonumuz, 'Digital Therapeutics' olarak da anılan dijital tedaviler alanında global bir oyuncu olmak. MS+ projesini de bu yolculukta önemli bir mihenk taşı olarak gördüğümüzü söylemeliyim. Umuyoruz ki, Albert Health teknolojisi ile dijital sağlıkta örnek gösterilecek bu projeyi hayata geçirerek MS hastalarının hayatına değer katarız."