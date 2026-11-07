Rosstat siber saldırı sonrası birincil veri teslim süresini 13 Kasım'a uzattı - Son Dakika
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Rosstat siber saldırı sonrası birincil veri teslim süresini 13 Kasım'a uzattı

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Rosstat, 29 Ekim-1 Kasım arasındaki siber saldırıların etkisiyle bazı ekonomik verilerin yayımlanmasında gecikme olabileceğini açıkladı. Kurum, birincil verilerin teslimi için verilen süreyi 13 Kasım'a kadar uzattı; haftalık enflasyon ve akaryakıt verileri bugün yayımlandı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bilişim sistemlerine yönelik siber saldırının ardından bazı ekonomik verilerin açıklanmasında gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi.

Rosstat'tan yapılan açıklamada, 29 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen siber saldırılar nedeniyle bir süre erişime kapalı kalan kurumun internet sitesinin yeniden hizmete açıldığı ancak sistemlerin tamamen onarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı sistemlerin erişime kapalı tutulduğu vurgulanan açıklamada, belirli istatistiksel gözlem formları kapsamında birincil verilerin kuruma teslim edilmesi için tanınan sürenin 13 Kasım'a kadar uzatıldığı, bu nedenle bazı ekonomik verilerin yayımlanmasının da gecikebileceği kaydedildi.

Rosstat'ın 6 Kasım'da açıklaması planlanan haftalık enflasyon ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin veriler de birkaç kez ertelendikten sonra bugün yayımlandı.

Rosstat'tan saldırıların ardından yapılan açıklamada, kurumun veri tabanlarına izinsiz erişim sağlandığına veya gizli bilgilerin sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.

Rusya, 2022'de Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından bazı ekonomik ve ticari verilere kamuoyunun erişimini kısıtlamıştı.

Kaynak: AA
Ekonomi29 EkimDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Rosstat siber saldırı sonrası birincil veri teslim süresini 13 Kasım'a uzattı - Son Dakika
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