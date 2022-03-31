Rus heyeti Adana'da - Son Dakika
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Rus heyeti Adana'da

31.03.2022 15:26
Rus heyeti Adana'da

Türkiye'nin en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı yaptığı Rusya Federasyonundan bir heyet Adana'ya gelerek yaş sebze ve meyve paketleme ve işleme tesislerinde incelemede bulunarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı yaptığı Rusya Federasyonundan bir heyet Adana'ya gelerek yaş sebze ve meyve paketleme ve işleme tesislerinde incelemede bulunarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rusya Federasyonu Tüketici Haklarının ve İnsan Refahının Korunması Alanında Federal Denetim Servisi'nden (Rospotrebnadzor) gelen heyet Adana temasları çerçevesinde ilk olarak kentteki bazı yaş sebze ve meyve işleme firmalarını ziyaret etti. Gezdikleri firmalardan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan heyete başta pestisit kalıntısı olmak üzere yaş sebze ve meyve üretiminden ihracatına kadarki izleme ve değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Heyet temasları çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile fikir alışverişi toplantısı yaptı.

İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ihracatın sorunsuz olması için üretimden paketlemeye kadar her aşamada önemli denetimler yapıldığını ifade etti.

Heyet ise 2 gündür Adana'da narenciye üretim sahaları ve paketleme tesislerinde önemli temaslarda bulunduklarını belirterek karşılıklı işbirliğinin önemine değindi.

Rusya Federasyonu Tüketici Haklarının ve İnsan Refahının Korunması Alanında Federal Denetim Servisi'nden yurt dışı denetimlerinin yanı sıra yurt içinde gerçekleştirilen piyasa denetimleri çerçevesinde ürünlerinde kabul edilebilir azami kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı veya Rusya'da tescili bulunmayan pestisit kullanımı tespit edilen firmalara ithalat ve ihracat yasağı getirebiliyor. - ADANA

Rus heyeti Adana'da
Rus heyeti Adana'da
Rus heyeti Adana'da

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Türkiye, Tarım, Rusya, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rus heyeti Adana'da - Son Dakika


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