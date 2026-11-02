Rus hükümeti, Novatek ve Zvezda ile LNG tanker planını 2027'de hazırlayacak - Son Dakika
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Rus hükümeti, Novatek ve Zvezda ile LNG tanker planını 2027'de hazırlayacak

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Rus hükümeti, LNG projeleri için gereken tanker sayısını belirlemek üzere Ağustos 2027'ye kadar inşa planı hazırlayacak. Novatek ve Zvezda'nın da katılacağı çalışmayla Rusya, yaptırımlara rağmen 2030'a kadar yıllık LNG üretimini 90 ila 105 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Rus hükümeti, mevcut ve planlanan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tanker inşasına yönelik plan hazırlanmasını kararlaştırdı.

Rus hükümetinin, "Enerji Stratejisi 2050"nin uygulanmasına ilişkin onayladığı eylem planına göre, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya Enerji Bakanlığı ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ağustos 2027'ye kadar LNG taşımacılığında ihtiyaç duyulan tankerlerin inşasına ilişkin plan hazırlayacak.

Rus enerji şirketi Novatek ile Zvezda tersanesinin de katılacağı çalışmalar kapsamında, mevcut ve gelecekteki LNG projeleri için gerekli tanker sayısı belirlenecek.

Planda ayrıca, enerji sektöründe yerli ekipman üretiminin geliştirilmesi, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji ekipmanlarının test edilmesine yönelik araştırma merkezleri kurulması öngörülüyor.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle LNG taşımacılığında çeşitli kısıtlamalarla karşılaşan Rusya, 2030'a kadar yıllık LNG üretimini 90 ila 105 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
AğustosEkonomiRusyaDünyaSon Dakika

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