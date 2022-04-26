Rus mahkemesi, Google'a ait 500 milyon rublelik varlıklara el koyulmasına hükmetti - Son Dakika
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Rus mahkemesi, Google'a ait 500 milyon rublelik varlıklara el koyulmasına hükmetti

26.04.2022 15:13
Rus mahkemesi, Google'a ait 500 milyon rublelik varlıklara el koyulmasına hükmetti

Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google'a ait Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el koyulmasına hükmetti.

Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google'a ait Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el koyulmasına hükmetti.

Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya'nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Media'nın YouTube aleyhine açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, YouTube'un Gazprom Media'ya ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle Google'a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.

YouTube, Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda Rus medya şirketine ait kanallara erişimi yasaklamıştı.

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Moskova, Google, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus mahkemesi, Google'a ait 500 milyon rublelik varlıklara el koyulmasına hükmetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus mahkemesi, Google'a ait 500 milyon rublelik varlıklara el koyulmasına hükmetti - Son Dakika
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