BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Kasım ayının son haftasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı.
Rus medyası, ziyaret sonrası dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ruslar, BAE'nin Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdiğini yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi