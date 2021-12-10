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Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor - Son Dakika

Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor

10.12.2021 15:31
Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor

Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10 milyar dolarlık anlaşmalar meyvelerini vermeye başladı. Rus medyasında yer alan haberlere göre; BAE, Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti.

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Kasım ayının son haftasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı.

RUS MEDYASI: BAE TÜRKİYE'DEN 8 ADET SİHA ALACAK

Rus medyası, ziyaret sonrası dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ruslar, BAE'nin Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdiğini yazdı.

HANGİ ALANLARDA ANLAŞMA İMZALANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.

Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor

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Son Dakika Ekonomi Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor - Son Dakika
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