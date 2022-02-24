Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu - Son Dakika
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Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu

24.02.2022 08:28
Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

Dolar/ruble paritesi de yüzde 7'ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti.

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Moskova, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus piyasalarında işlemler değer kayıplarının ardından durduruldu - Son Dakika
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