Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden sebze ithalatını artırma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden sebze ithalatını artırma kararı aldı

05.03.2022 16:24

Ukrayna'ya düzenlediği operasyon sonrası yaptırımlara maruz kalan Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Rusya, ülkede gıda krizi çıkmaması için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden sebze ithalatını artıracak.

Rusya, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında en büyük pazarı olmaya devam ediyor. Türkiye geçen yıl toplam 3 milyar 82 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirmiş, bunun 1 milyar dolardan fazla kısmını da Rusya'ya yapmıştı. 2021 yılında Rusya'ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı değerde yüzde 7, miktarda yüzde 10 arttı.

SEBZE İTHALATINI ARTIRIYORLAR

Ukrayna'ya savaş başlatan Rusya birçok ülkeden yaptırımlara maruz bırakılırken, Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı. Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

"İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir."

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Rusya lideri Putin'den dünyaya gözdağı: Yaptırımlar savaş ilanına benziyor Son Dakika: Rusya lideri Putin'den dünyaya gözdağı: Yaptırımlar savaş ilanına benziyor Ukrayna tarafından kan donduran iddia: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor Ukrayna tarafından kan donduran iddia: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor

Putin, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden sebze ithalatını artırma kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden sebze ithalatını artırma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement