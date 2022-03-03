Rusya'da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak - Son Dakika
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Rusya'da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak

03.03.2022 09:10
Rusya'da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak

Rusya Merkez Bankası, borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.

Rusya Merkez Bankası, borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada, şahısların borsa üzerinden dolar, avro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri belirtildi.

Dolar/ruble paritesi dünü yüzde 4,7 artışla 106 seviyesinden, avro/ruble paritesi de yüzde 2,6 yükselişle 115'ten kapatmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak - Son Dakika
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