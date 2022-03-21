Rusya'da Facebook ve Instagram'ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı - Son Dakika
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Rusya'da Facebook ve Instagram'ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı

21.03.2022 17:30
Rusya'da Facebook ve Instagram'ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı

Rusya'da Facebook ve Instagram aşırılık yanlısı olarak tanımlanırken, çatı kuruluşları Meta'nın faaliyetleri yasaklandı.

Rusya'da Facebook ve Instagram aşırılık yanlısı olarak tanımlanırken, çatı kuruluşları Meta'nın faaliyetleri yasaklandı.

Rusya Başsavcılığı'nın, Facebook ve Instagram'ın aşırılık yanlısı olduğu gerekçesiyle kapanmalarını talep ettiği dava, başkent Moskova'daki Tverskoy mahkemesinde görüldü.

Meta'nın aşırılık yanlısı olduğu hükmüne varan mahkeme, şirketin Rusya'da Facebook ve Instagram ürünlerini kullanmasını yasakladı.

Söz konusu siteleri kullanmaya devam eden vatandaşların aşırılık yanlısı olarak değerlendirilmeyeceğini belirten mahkeme, şirketin bir diğer ürünü WhatsApp'ın ise yasaklanmadığını açıkladı.

WhatsApp'ın yanı sıra, Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini açıklamıştı.

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Instagram, Facebook, Mahkeme, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Facebook ve Instagram'ın faaliyetleri aşırılıkçılık nedeniyle yasaklandı - Son Dakika


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