Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

12.03.2022 22:25
Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinin ardından yola çıkan ayçiçek yağı gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinin ardından yola çıkan ayçiçek yağı gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 6 bin 99 ton ayçiçek yağını taşıyan geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' isimli gemi, saat 20.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yaptı. Mersin Limanı'na giden gemi, saat 22.00'da Çanakkale önlerinde oldu. Geminin 15 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor. - ÇANAKKALE

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Mersin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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