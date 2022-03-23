Rusya'dan doğal gaz açıklaması: Dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapmayı planlıyoruz - Son Dakika

Korkulan oldu! Bir ülke daha Rusya lideri Putin'e destek vermek için savaşa dahil oluyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 28 gündür devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırımları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Rusya da karşı hamlelerde bulunuyor. Avrupa'nın gaz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Rusya'nın elindeki en büyük koz ise doğal gaz. Yaptırımlara karşı gaz fiyatlarını artırmakla tehdit eden Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolar ve euro ile ödemeleri reddedeceklerini söyleyerek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

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