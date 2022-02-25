Rusya'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması! Doğal gaz fiyatlarına zam gelebilir - Son Dakika

Boğazlar Rusya'ya kapatılacak mı? Türkiye'den Ukrayna'nın talebine yanıt gibi açıklama

Sen misin Ukrayna'yı işgale kalkan! Avrupa Birliği'nin Putin'e kestiği fatura ağır oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararları sonrası dünya genelinde doğal gaz fiyatlarında büyük artış yaşandı. Avrupa'da doğal gazın metreküp fiyatı yüzde 35 artarak 1.400 dolara yaklaştı. Doğal gazın metreküp fiyatının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmenin Türkiye'ye yansıması ise merak konusu.

RUS ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili Rusya Enerji Bakanlığı'ndan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakanlık savaşın gaz teminatı etkilemeyeceğini ama fiyatları etkileyebileceğini kaydetti.

Açıklama şöyle:

"Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir"

ALMANYA KUZEY AKIM-2 PROJESİNİ DURDURDU

Almanya, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanımasıyla Kuzey Akım-2 projesinin durdurmuştu. Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük ilave Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. Projenin toplam maliyetinin de 10 milyar euro civarında olacağı belirtilmişti. Fakat proje, enerji üretiminde nükleer ve kömürü terk ederek yenilebilir enerji çalışmaları sürecini yürüten Almanya'nın Rusya gibi siyasi anlamda rakip sayılabilecek bir ülkeye enerji bağlılığı yaratacağı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

RUSYA'DAN AVRUPA'YA GAZ TEHDİDİ

Almanya'nın ve batının yaptırımları sonrası ise Rusya elindeki gaz kozunu oynamıştı. Rusya, gelişmeler sorası Avrupa'yı gazı pahalı satmakla tehdit etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımı için "Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.