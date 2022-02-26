Rusya'dan yaptırımları durdurmak için ABD ve Avrupa'ya tehdit: Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinize düşebilir - Son Dakika

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Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin üçüncü gününde çatışmalar şiddetlenirken, ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya yönelik yaptırımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Rusya'dan ise bu yaptırım kararlarına karşı 'tehlikeli' bir açıklama geldi. Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa'ya düşebileceğini iddia etti.

"GARANTİSİ YOK"

Söz konusu çıkış, ABD başkanı Joe Biden'in "uzay programları da dahil olmak üzere Rusya'nın havacılık endüstrisini zarara uğratacak" yeni yaptırımları duyurmasının ardından geldi.

Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Avrupa'ya düşmeyeceğinin garantisi yok" dedi.

İstasyonun yörüngesinin ve uzaydaki konumunun Rus yapımı motorlar tarafından kontrol edildiğine dikkat çekti.

"TÜM RİSKLER SİZİ ETKİLER"

Rogozin; "Hindistan ve Çin'e 500 tonluk bir yapının düşme olasılığı da var. Onları böyle bir ihtimal ile tehdit etmek ister misiniz? ISS Rusya üzerinden uçmuyor, dolayısıyla tüm riskler sizleri etkiler. Bunlara hazır mısınız?" dedi.

"BOŞ BİR TEHDİT"

İleri Hava ve Havacılık Okulu'nda Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Profesörü Dr. Wendy Whitman Cobb, "Korkutucu gibi gözükse de, bu hem siyasi sonuçları hem de Rus kozmonotlarını ISS'den güvenli bir şekilde çıkarmanın pratik zorluğu nedeniyle muhtemelen boş bir tehdittir" ifadelerinde bulundu. Ancak Cobb, "Ama işgalin uzay istasyonunun kalan yıllarını nasıl etkileyeceği konusunda endişeliyim". dedi.

Daha önce de Rusya-Ukrayna geriliminin ardından ISS'te bulunan ABD'li astronot ve Rus kozmonotların birbirlerinden ayrı tutuldukları öne sürülmüştü.