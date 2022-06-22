Rusya ile ortak nükleer santral projesinden vazgeçen Finlandiya yasal sürece hazırlanıyor - Son Dakika
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Rusya ile ortak nükleer santral projesinden vazgeçen Finlandiya yasal sürece hazırlanıyor

22.06.2022 15:01
Rusya ile ortak nükleer santral projesinden vazgeçen Finlandiya yasal sürece hazırlanıyor

Finlandiyalı enerji şirketi Fennovoima, Rus nükleer şirketi Rosatom ortaklığıyla kurulması planlanan nükleer santral projesinden vazgeçildiğini ve sahadaki personel sayısının azaltılacağını duyurdu.

Finlandiyalı enerji şirketi Fennovoima, Rus nükleer şirketi Rosatom ortaklığıyla kurulması planlanan nükleer santral projesinden vazgeçildiğini ve sahadaki personel sayısının azaltılacağını duyurdu.

Fennovoima'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın proje için risk yarattığı bildirildi.

Hanhikivi Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin son inşaat izninin bu yılın sonunda verilmesi planlanıyordu.

Açıklamada, Hanhikivi santralinin inşaat lisansına ilişkin başvurunun 24 Mayıs'ta durdurulduğu anımsatılarak, "Daha önce Fennovoima, Rus tesis tedarikçisi RAOS Project ile imzaladığı mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmesini gecikmeler ve Ukrayna'da devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler nedeniyle feshetmişti. Yakıt teslimatı için Rosatom yan kuruluşu TVEL ile olan anlaşma da feshedildi." ifadelerine yer verildi.

Kontratların iptal edilmesi kararının ardından bugün yapılan açıklamada, santral için sahada bulunan 356 çalışanın 2023 başında 10 kişiye düşürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fennovoima Üst Yöneticisi Joachim Specht, "Projeyi tamamlamak ve Finlandiya'nın iyiliği adına bu nükleer santrali inşa etmek için hepimiz Fennovoima'ya katıldık. Projeden vazgeçmek zorunda kalmamız ne yazık ki kaçınılmazdı ve biliyorum ki bu karardan hepimiz etkilendik. Evet, bittiği için hepimiz üzüntülüyüz. Fennovoima'daki herkese bağlılıkları ve profesyonel tavırları için teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fennovoima, gelecek yıl Hanhikivi şantiyesinin bakımına ve Rus şirketlerin sözleşmesinin feshi ile ilgili olası yasal süreçlere hazırlanmaya odaklanacağını belirtti.

Hanhikivi nükleer santralinin 1,2 gigavat kurulu güce sahip olması ve Finlandiya'nın elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyordu.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya ile ortak nükleer santral projesinden vazgeçen Finlandiya yasal sürece hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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