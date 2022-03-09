Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor

09.03.2022 18:03
Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor

Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dost olmayan yabancı ülkelere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda ilk adımı attı. Yasa ile dost olmayan ülkelerin vatandaşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek.

Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya, bir hükümet komisyonunun yabancı firmaların mülklerini kamulaştırmaya yönelik ilk adımı onayladığını açıkladı. Birleşik Rusya Partisi, Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı açıklamada, yasanın "dost olmayan ülkelere" ait ve sermayesinin yüzde 25'inden fazlasının yabancıların oluşturduğu şirketlere yönelik uygulanacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
İngiliz hükumeti Ukraynalı mültecilere zorlu vize süreci nedeniyle eleştirilerin odağında İngiliz hükumeti Ukraynalı mültecilere zorlu vize süreci nedeniyle eleştirilerin odağında Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ukrayna'daki savaşı değerlendirdi Açıklaması Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ukrayna'daki savaşı değerlendirdi Açıklaması

Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement