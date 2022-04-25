Rusya'nın ruble ile ödeme şartını Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti - Son Dakika
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Rusya'nın ruble ile ödeme şartını Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti

25.04.2022 19:54
Rusya'nın ruble ile ödeme şartını Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti

Rusya, Batı'nın yaptırımları karşısında kendini garantiye almak için sunduğu Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasını gerektiren teklife iki ülkeden olumlu cevap aldı. Azerbaycan ve Ermenistan, yapılacak ödemelerde Rusya'nın ulusal para birimi rublenin kullanılacağını açıkladı.

Putin'in 'Ruble ile ödeme şartı' sonrası Avrupa Birliği ve Rusya arasında yeni bir enerji krizi ortaya çıktı. Rusya'nın doğal gaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin yankıları devam ederken, Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri Dördüncü Dairesi Müdürü Denis Gonchar, Rusya- Azerbaycan ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ruble ile yapıldığını, Erivan'ın ise Rus doğalgazını şimdiden ruble ile ödemeye başladığını söyledi.

PUTİN'DEN RUBLE HAMLESİ

Rus lider Vladimir Putin, ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisini korumak için Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasını gerektiren kararı devreye aldı.

Kararla ilgili toplantıda konuşan Putin, "Rus doğalgazını satın alabilmeleri için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Yarından itibaren teslim edilen gazın ödemeleri bu hesaplardan yapılacak. Eğer bu tür ödemeler yapılmazsa, bunu alıcılar açısından bir temerrüt olarak kabul edeceğiz ve buna göre sonuçları olacak. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işleri yapmayacağız. Dost olmayan ülkelerden gelen alıcıların yeni ödeme koşullarına uymaması halinde mevcut gaz tedariki sözleşmeleri durdurulacak" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu, şirketlerin Gazprom'la imzaladıkları yüzde 97'si dolar veya euro cinsi olan sözleşmelerdeki para cinsinden ödeme yapmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Rus Dışişleri: Moskova ve Minsk, Batı'nın yaptırımlarına nasıl cevap vereceklerini biliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ve Minsk'in yıllardır Batı'nın yaptırımları altında olduğunu ve nasıl cevap vereceklerini bildiklerini belirtti.

Belaruslu ONT televizyonuna konuşan Zaharova, Batı yaptırımları karşısında iki ülke arasındaki entegrasyonun etkinleştirilmesiyle ilgili soruya, "Moskova ve Minsk, uzun yıllardır yaptırımlar altında yaşıyor. Bu yüzden buna nasıl cevap vereceğimizi biliyoruz. Gücümüz, birliğimizde" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Rusya'nın ruble ile ödeme şartını Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın ruble ile ödeme şartını Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti - Son Dakika
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