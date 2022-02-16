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Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 düştü - Son Dakika

Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 düştü

16.02.2022 10:15
Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 düştü

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası düşüşe geçti.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası düşüşe geçti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yüzde 15 geriledi.

Dün 83,60 avroya kadar yükselen mart vadeli doğal gaz kontratları, günü 80,77 avro seviyesinde tamamladı. Doğal gaz fiyatı, bugün dünün kapanışına göre yüzde 15 düşüşle 68,50 avrodan işlem gördü.

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Rusya ise gazını kıtaya ağırlıklı olarak Belarus ve Polonya üzerinden geçen Yamal-Avrupa, Baltık Denizi'ni kullanan Kuzey Akım boru hatları ve Ukrayna üzerinden gönderiyor.

AB Komisyonu yetkilileri, üye ülkelerin gaz ithalatının yüzde 40'ını Rusya'nın, yüzde 38-39'unu Norveç'in karşıladığını belirtiyor.

Petrol fiyatları da düşüyor

Rusya-Ukrayna geriliminin azalması, petrol fiyatlarında da düşüşü hızlandırıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söylemişti.

Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla petrol fiyatlarında da geri çekilme hızlandı.

Dün 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 2,90 azalarak 93,56 dolardan işlem gördü.

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Doğalgaz, Ukrayna, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya-Ukrayna geriliminin azalmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 15 düştü - Son Dakika Ekonomi


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