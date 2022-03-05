Rusya-Ukrayna savaşı endişeleri artırdı! Markete giden vatandaşlar göz göre göre stokçulukla karşılaştı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı endişeleri artırdı! Markete giden vatandaşlar göz göre göre stokçulukla karşılaştı

05.03.2022 19:34

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önemli ithalatçı olan bu ülkelerden ithalat yapılamaması yağ sektöründe endişeye neden oldu. Vatandaşlar ise zam beklentisi oluşan yağ ürünlerini almak için marketlere koştu. Ancak marketlerin satışta olan yağları göz göre göre depoya kaldırması "Stokçuluk yapıyorsunuz" tepkisine neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe, ürünleri taşıyacak gemiler Türkiye'ye gelemedi. Bu da sektörde endişeye neden oldu.

GÖZ GÖRE GÖRE DEPOYA KALDIRILDI

Bu kapsamda yağ fiyatlarına zam beklentisi oluşurken elini çabuk tutan vatandaşlar marketlere akın etti. Ancak vatandaşlar markette gördükleri karşısında şok oldu. Bir markette satışta olan koli koli yağlar zam beklentisi nedeniyle depoya kaldırıldı. Vatandaşların gözleri önünde yapılan bu işlem cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BU ETİK DEĞİL"

Videoda bir vatandaş, "Bak var olan yağı kaldırıyorsun, depoya götürüyorsun, satmamak için. Bu etik değil. Bu görüntüleri her yerde paylaşacağım" diyerek çalışana tepkisini gösterdi. Videonun devamında ise market çalışanının "Satacağız. Nasıl yapacağız biliyor musun?" dediği duyuluyor.

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