Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 70 kuruşluk bir zam daha gelmişti.
Yarından itibaren pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25 lira 99 kuruşa yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor - Son Dakika