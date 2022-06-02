Rusya, Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermek için tek şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere konuştu. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasında yaşanan güçlüklere değinen Daimi Temsilci, gemi geçişine bir şartla izin verebilecekleri ifade etti.

"BUNLAR BİZİM DEĞİL, ONLARIN MAYINI"

Rusya'nın Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermeye hazır olduğunu dile getiren Nebenzya, ancak bunun sağlanması için Kiev'in denizi mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi. Nebenzya, "Bunun için önce Ukraynalıların limanlarını temizlemeleri gerekiyor. Gemilerin güvenli geçişini sağlamaya hazırız, ancak önce mayınları temizlemeleri gerekiyor. Bunlar bizim değil, onların mayınları" dedi.

"UKRAYNA TAHILININ İHRACATI KONUSUNDA SPEKÜLASYONLAR VAR"

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin bir toplantı hazırlandığı iddialarıyla ilgili olarak Nebenzya "Şu anda birçok kişi bir sürü şey yazıyor. Bunun gerçeklikle ne kadar ilgisi var, bilmiyorum. Ukrayna tahılının ihracatı konusunda çok fazla spekülasyon var" ifadelerini kullandı.

"AVRUPALILAR TAHILI KARADAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Nebenzya, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna tahılını karadan çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Avrupalıların, çok etkili olmasa da, Ukrayna tahılını kara yoluyla çıkarmaya çalışarak sözde dayanışma koridorları oluşturduğunu biliyoruz. Birileri bazı merkezlerin oluşturulmasından bahsediyor. Bir sürü spekülasyon var" diye konuştu.

"DENİZ KUVVETLERİMİZ YARDIMCI OLACAK"

Daimi Temsilci, Kiev'in sadece mayın döşemekle kalmayıp aynı zamanda gemileri de batırdığını anımsatarak "Mayınları temizlerlerse, gemilerin su alanından güvenli bir şekilde çıkışına yardımcı olmak için deniz kuvvetlerimizin sağlamaya hazır olduğu bir koridorumuz var" dedi.

İKİ ÜLKE DÜNYADAKİ BUĞDAY ARZININ ÜÇTE İKİSİNİ OLUŞTURUYOR

Rusya ve Ukrayna, dünyanın buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar. Ancak Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı yapılamaması, olası bir küresel gıda krizinin giderek büyümesine neden oluyor. Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı konumunda. Batılı güçler, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için 'güvenli koridor' oluşturulmasını fikrini tartışıyorlar. Ancak böyle bir koridor Rusya'nın onayını gerektiriyor.