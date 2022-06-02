Rusya, Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermek için tek şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermek için tek şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin

02.06.2022 23:28
Rusya, Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermek için tek şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından işgale uğraması, buğday fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin geçişine Rusya tarafından izin verilmezken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Nebenzya, gemi geçişine izin vereceklerini ancak önce Ukrayna'nın denizi mayınlardan temizlemesini istedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere konuştu. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasında yaşanan güçlüklere değinen Daimi Temsilci, gemi geçişine bir şartla izin verebilecekleri ifade etti.

"BUNLAR BİZİM DEĞİL, ONLARIN MAYINI"

Rusya'nın Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermeye hazır olduğunu dile getiren Nebenzya, ancak bunun sağlanması için Kiev'in denizi mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi. Nebenzya, "Bunun için önce Ukraynalıların limanlarını temizlemeleri gerekiyor. Gemilerin güvenli geçişini sağlamaya hazırız, ancak önce mayınları temizlemeleri gerekiyor. Bunlar bizim değil, onların mayınları" dedi.

"UKRAYNA TAHILININ İHRACATI KONUSUNDA SPEKÜLASYONLAR VAR"

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin bir toplantı hazırlandığı iddialarıyla ilgili olarak Nebenzya "Şu anda birçok kişi bir sürü şey yazıyor. Bunun gerçeklikle ne kadar ilgisi var, bilmiyorum. Ukrayna tahılının ihracatı konusunda çok fazla spekülasyon var" ifadelerini kullandı.

"AVRUPALILAR TAHILI KARADAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR"

Nebenzya, bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna tahılını karadan çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Avrupalıların, çok etkili olmasa da, Ukrayna tahılını kara yoluyla çıkarmaya çalışarak sözde dayanışma koridorları oluşturduğunu biliyoruz. Birileri bazı merkezlerin oluşturulmasından bahsediyor. Bir sürü spekülasyon var" diye konuştu.

"DENİZ KUVVETLERİMİZ YARDIMCI OLACAK"

Daimi Temsilci, Kiev'in sadece mayın döşemekle kalmayıp aynı zamanda gemileri de batırdığını anımsatarak "Mayınları temizlerlerse, gemilerin su alanından güvenli bir şekilde çıkışına yardımcı olmak için deniz kuvvetlerimizin sağlamaya hazır olduğu bir koridorumuz var" dedi.

İKİ ÜLKE DÜNYADAKİ BUĞDAY ARZININ ÜÇTE İKİSİNİ OLUŞTURUYOR

Rusya ve Ukrayna, dünyanın buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar. Ancak Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı yapılamaması, olası bir küresel gıda krizinin giderek büyümesine neden oluyor. Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı konumunda. Batılı güçler, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için 'güvenli koridor' oluşturulmasını fikrini tartışıyorlar. Ancak böyle bir koridor Rusya'nın onayını gerektiriyor.

YORUMLAR
500
Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri gıda krizini görüştü

Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermek için tek şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin - Son Dakika


Son Dakika
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:42:10. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna tahılı taşıyan gemilerin geçişine izin vermek için tek şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement